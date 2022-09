Luca Salatino: chi è, vita privata e carriera

Luca Salatino è un pugile e uno chef di 29 anni, romano, diventato famoso nel programma Uomini e Donne. Ora è pronto per entrare nella casa del Grande Fratello Vip per questa settima edizione.

Luca Salatino: chi è?

Luca Salatino è un pugile e uno chef di 29 anni, nato a Roma e diventato famoso per la sua partecipazione alla trasmissione televisiva di Maria De Filippi, Uomini e Donne.

Luca è nato a Roma nel 1992 e fin da giovane si è appassionato alla boxe. Le notizie della sua attività di boxeur risalgono al 2013, con il LAIMA Team, una squadra che si trova nella zona del quadrato a Roma. Attualmente è un pugile dilettante categoria Elite, ovvero la più alta nella dilettantistica. Ha un rapporto molto stretto con la mamma, che a avuto anche un problema di depressione a causa di un tumore.

Luca le è sempre stato molto vicino e il loro legame è speciale. Alla passione per la boxe ha affiancato quella per la cucina. Non ha mai studiato come chef ma ha una grande passione e un grande talento. Ora è nella classifica degli chef che realizzano la migliore carbonara di Roma. Luca Salatino lavora come chef nel ristorante Pro Loco di Trastevere, in via Goffredo Mameli 23. Dal 19 settembre sarà uno dei concorrenti che entreranno nella casa del Grande Fratello Vip.

Il suo profilo Instagram è molto seguito e contiene foto delle sue passioni, sport e cucina, e della sua storia d’amore con la fidanzata Soraia Allam Cerruti, che ha scelto a Uomini e Donne. Nel programma si è distinto per il suo carattere forte e impulsivo, ma ha dimostrato di essere anche una persona molto dolce e protettiva.

Luca Salatino: l’esperienza a Uomini e Donne

L’esperienza a Uomini e Donne di Luca Salatino è iniziata come corteggiatore della tronista Roberta. I suoi modi schietti e diretti hanno subito conquistato il pubblico e la sua simpatia ha colpito anche gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari. Roberta lo ha sempre portato in esterna e tra i due si era creata una bella complicità. Durante le puntate però è arrivata una segnalazione su Luca e una misteriosa ragazza con cui si sarebbe visto a Tivoli. La loro relazione è andata avanti per un po’ ma Luca non è stato scelto da Roberta. La redazione gli ha subito offerto l’occasione di diventare tronista e lui ha accettato con grande entusiasmo. È diventato tronista il 13 gennaio 2022, iniziando con un appuntamento al buio. La sua prima esterna è stata con una ragazza di nome Eleonora, ma poi si è concentrato su tre corteggiatrici: Lilly, Soraya e Miriam. Quest’ultima poi esce dalla trasmissione. In seguito è arrivata una nuova ragazza, Aurora Colombo, che riesce subito a conquistarlo. La sua scelta però è ricaduta su Soraya, con cui sta vivendo una bellissima storia d’amore che continua ancora oggi. I due sembrano molto legati, come si vede anche da Instagram, ma ora dovranno affrontare un periodo di lontananza per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip.