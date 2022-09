Wilma Goich, chi è: carriera e vita privata

Wilma Goich, la famosa cantante di 76 anni, che è stata sposata con Edoardo Vianello, sembra pronta per una nuova avventura all’interno della casa del Grande Fratello Vip, per questa settima edizione del reality show.

Wilma Goich: la sua vita privata

Negli anni Novanta è stata alla conduzione del quiz Tris, con Mike Bongiorno, e negli anni 2000 ha ricostituito il duo con l’ormai ex marito Edoardo Vianello. Ha anche recitato e cantato nella commedia musicale Noi che…gli anni migliori, di Carlo Conti.

Wilma Goich: la sua carriera

La carriera musicale di Wilma Goich è iniziata negli anni Sessanta, quando ha raggiunto il successo internazionale con il brano Le colline sono in fiore, presentato durante il Festival di Sanremo. Ha collezionato molti altri successi nella sua lunga carriera, durata più di 50 anni. Tra i brani più famosi troviamo: Un bacio sulle dita, del 1965, Se stasera sono qui, del 1967, Gli occhi miei, del 1968, Allora prendi e vai, del 1981, e Bambina Libera, del 1981. Nel 1967 ha sposato il collega Edoardo Vianello e hanno fondato il duo canoro I Vianella, che ha pubblicato ben 12 album di grande successo. Un duo musicale che si è riunito nel 2014, dopo che i due hanno deciso di separarsi, pubblicando altri due album. Prima del suo matrimonio con Edoardo Vianello, da cui è nata la loro figlia Susanna, che purtroppo è scomparsa nel 2020, la cantante aveva avuto una relazione con l’attore Teo Teocoli. Oltre 50 anni di straordinaria carriera musicale, che hanno segnato la storia della musica italiana, con successi davvero incredibili, sia a livello nazionale che internazionale. Ora Wilma Goich, nonostante l’età avanzata, è pronta a mettersi in gioco in una nuova e divertente avventura. La cantante cercherà di conquistare ancora una volta il pubblico, ma mostrandosi in una nuova veste, ovvero quella di concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip, che inizierà il 19 settembre, sotto la conduzione attenta e apprezzata di Alfonso Signorini. Insieme a lei altri concorrenti famosi, che dovranno mettersi alla prova tra le mura della casa più spiata d’Italia.