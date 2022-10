Al termine dell’ultima puntata del GF Vip 7, Elenoire Ferruzzi è finita nel mirino di alcuni concorrenti. La Viponna è stata descritta come “insicura” e “gelosa“, con commenti rivolti anche al suo aspetto esteriore.

GF Vip: concorrenti sparlano di Elenoire Ferruzzi

L’ultima puntata del GF Vip ha visto Elenoire Ferruzzi scagliarsi contro Nikita Pelizon, con l’accusa di buttarsi su tutti gli uomini della Casa. Gelosia? Molto probabilmente sì, visto che l’influencer ha una bella amicizia sia con Luca Salatino che con Daniele Dal Moro. Appena i riflettori della diretta si sono spenti, alcuni concorrenti hanno sparlato della Ferruzzi. Alberto De Pisis ha dichiarato:

“Io mi metto nei suoi panni ed Elenoire non ha avuto tanti uomini, ha un po’ di carenza di sentimenti, sotto quell’aspetto è stata sfortunata. In questa casa non è arrivata con l’intento di trovarsi qualcuno, ma alla fine stando qua dentro ci si affeziona. Con Luca le è andata male e ora con Daniele vede in Nikita un’avversaria. Quando nella vita hai ricevuto tante porte chiuse alla fine è normale se diventi gelosa dei tuoi affetti”.

Il pensiero di Edoardo Donnamaria

Rivolgendosi a Nikita, Alberto ha proseguito:

“Tu Nikita sei una ragazza bella, giovane, dinamica e fuori hai tante situazioni. Per lei è diverso, non perché sia meno bella, ma perché è oggettivamente diverso. Lei si affeziona ai ragazzi che le danno confidenza e avendo avuto carenze affettive dà tutta se stessa quando succede. Non la sto giustificando, sto analizzando la situazione”.

A questo punto, la parola è passata ad Edoardo:

“Però non può essere sempre convinta che l’interesse che lei prova nei ragazzi sia sempre ricambiato. Prima Luca, ora Daniele… Se adesso entra un’altra persona con cui si trova a livello emotivo si affeziona anche a lui?”.

L’affondo di Antonella Fiordelisi

A sganciare l’ultimo affondo nei confronti di Elenoire è stata Antonella Fiordelisi: