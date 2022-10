Elenoire Ferruzzi ha confessato a Daniele Dal Moro di essersi presa una bella cotta. Stando a quanto raccontato da lei stessa ad alcuni concorrenti del GF Vip, potrebbe avere qualche speranza di vivere una storia d’amore. E’ davvero questa la realtà dei fatti?

Dopo aver perso la testa per Luca Salatino, Elenoire Ferruzzi si è avvicinata pericolosamente a Daniele Dal Moro. Negli ultimi giorni, la Vippona si è resa conto di provare qualcosa in più dell’amicizia e l’ha confessato al diretto interessato. Sembra che il ragazzo abbia reagito in modo positivo, almeno questo è quanto ha raccontato Elenoire a Sofia Giaele De Donà.

La Ferruzzi ha raccontato:

Giaele, che l’aveva incoraggiata anche ai tempi di Salatino, ha continuato a infondere false speranze. Ha dichiarato:

Mentre Elenoire e Giaele sognano in grande, Patrizia Rossetti ragiona in maniera molto più lucida.

La regina delle televendite, parlando del presunto amore tra la Ferruzzi e Daniele, ha dichiarato:

“Non fa nulla di male certo, però il problema è che lei ci crede. Secondo me per lui è un’affettuosa amicizia, per lei invece è qualcosa di più. Perché lei ha fatto così anche con Luca. Quindi bisogna stare molto attenti secondo me. Ok che ha bisogno d’affetto, ma secondo me bisogna andare cauti e non stravedere. Non bisogna vedere cose che non ci sono. Lei ieri è corsa a prendere la coperta per lui e l’ha coperto. Lei è molto amorevole, ma bisogna stare attenti. Perché secondo me Elenoire si illude anche facilmente. La capisco perché ha questo bisogno d’amore. Tutti abbiamo questo bisogno, ma lei ce l’ha in modo particolare per quello che ha vissuto. Direi che bisogna stare attenti, o meglio un ragazzo dall’altra parte deve fare attenzione”.