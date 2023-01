È scoppiata la lite nello studio del Grande Fratello Vip. Nel corso della puntata andata in onda lunedì 23 gennaio è arrivata Carla, la madre di Luca Onestini. Quest’ultima senza girarci troppo intorno ha attaccato due gieffini con i quali il figlio ha avuto degli screzi ossia Nikita Pelizon e Antonino Spinalbese.

L’opinionista Sonia Bruganelli non ci sta: “Come si permette?”, ha dichiarato tra gli applausi generali del pubblico.

Gf Vip, la madre di Onestini su Antonino: “Ha avuto un comportamento vergognoso”

Nei confronti dell’hair stylist Antonino Spinalbese ha speso parole durissime, tanto da arrivare a dichiarare: “Offendere è la cosa più facile per chi non sa argomentare. Sei l’unico che si prende delle critiche da un Antonino che ha avuto un comportamento vergognoso, il comportamento che non si deve avere con le donne perché manca di rispetto, parla alle spalle, tutto quello che non deve avere un uomo”.

Sonia Bruganelli: “Si rende conto?”

Ad un certo punto è intervenuta Sonia Bruganelli, particolarmente incattività per quanto appena sentito: “Ad Antonino ha detto che è una brutta persona, che tratta male le donne e che le porta e poi le molla. Ma come si permette? Si rende conto?”. La madre di Luca Onestini non ha arretrato di un passo: “È la verità”.