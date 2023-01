GF Vip, la lettera della madre di Sarah Altobello ad Attilio Romita

La signora Mariolina, madre di Sarah Altobello, ha scritto una lettera ad Attilio Romita, in cui lo invita a scusarsi con la figlia: “Basta insulti, sei una persona viscida e maleducata. Non fare il classista”.

GF Vip, la lettera della madre di Sarah Altobello contro Romita

Nuove storie infiammano questa settimana edizione del GF VIP, e nuova grana per Attilio Romita: la madre di Sarah Altobello ha scritto una lettera all’ex giornalista, pubblicata in seguito sul settimanale Di Più.

In questa missiva Mariolina, la madre della concorrente del Grande Fratello invita il 69enne a scusarsi con lei, definendolo “persona maleducata, viscida e cattiva“.

L’ex mezzobusto del Tg1 aveva etichettato la 34enne come “frou frou“, ossia leggera nei toni.

Puntuale la risposta della madre: “Caro mio, scendi dal tuo piedistallo: sei soltanto un pensionato esattamente come me. Tu pensi di essere “di classe” e invece, malgrado tu non te ne accorga, snobbando Sarah fai solo la figura del classista”, ha scritto Mariolina, ribadendo come a casa si parli un italiano perfetto e non solo dialetto pugliese, e precisando come la figlia derivi da una famiglia di lavoratori seri e umili.

“Chiedi scusa alla mia bambina, tutti la amano perché tutti sono a conoscenza della sua pulizia morale”. Questa è la richiesta della madre, che aggiunge in seguito: “Mia figlia è una bravissima ragazza: non merita i tuoi insulti e nemmeno le tue critiche. Non sei tu a doverti vergognare di averla al tuo fianco, ma siamo noi, la figlia di Sarah, a vergognarci di te. Lasciala perdere e torna a pensare alla tua compagna”

Guai in vista per Romita?

Ora i fan del programma si chiedono se Alfonso Signorini il prossimo lunedì 23 gennaio mostrerà la lettera all’ex giornalista. Intanto il 69enne ha il suo bel da fare con la compagna Mimma, che ha deciso di terminare la relazione con Romita dopo le frasi pronunciate sul conto di Sarah Altobello.