Un ex vippone ha lanciato una vera e propria bomba su Oriana Marzoli. Un’indiscrezione molto particolare che parla del comportamento della concorrente del GF Vip e di alcune denunce ricevute.

GF Vip, l’indiscrezione su Oriana Marzoli: le partecipazioni ai reality

Un ex concorrente del Grande Fratello Vip ha lanciato un’indiscrezione su Oriana Marzoli, che è entrata in seconda battuta al GF Vip 7. L’influencer venezuelana è una vera regina dei reality. All’età di 20 anni ha esordito come corteggiatrice nella versione spagnola di Uomini e Donne e dopo la non scelta è salita sul trono. Come tronista si è innamorata dell’italiano Tony Spina, con cui ha infranto il regolamento. La redazione aveva dato ai due l’opportunità di conoscersi fuori, dicendo loro che se la storia fosse andata male avrebbero potuto tornare in trasmissione.

Entrambi sono diventati tronisti, ma la Marzoli ha poi deciso di abbandonare per andarlo a corteggiare ed è stata scelta proprio da Spina. In seguito hanno partecipato a Survivors e ad Amor Aproba, dove è finita la loro relazione. Con l’ex fidanzato Ivan Gonzalez ha anche partecipato a La casa fuerte. L’esperienza televisiva in Cile ha lasciato il segno sulla Marzoli, tanto che lei stessa non ha voluto parlarne al GF Vip.

L’indiscrezione su Oriana Marzoli: parla Biagio D’Anelli

“Allora, la vera notizia è che Oriana Marzoli sta imparando a fare i reality grazie a questo Grande Fratello Vip. Ebbene si, al Gf Vip italiano lei sta imparando a limitare il suo atteggiamento peperino. Tant’è vero che lei ha partecipato a tantissimi reality, ma dove ha peccato veramente di brutto è stato in Cile. In Cile lei si è comportata in maniera vergognosa, schifosa…Tant’è vero che ad una ragazza di colore, brutto ripeterlo, ma l’ha chiamata ‘scimmia, babbuina’ e sono arrivate alle mani. Praticamente ha avuto delle denunce” ha dichiarato Biagio D’Anelli su Instagram. “Ci sono dei blog che dichiarano che lei ha avuto 78/79 denunce. No, ho indagato, sono 76. Tant’è vero la nazione del Cile, e tutti gli utenti che seguivano quel reality, hanno chiesto l’espulsione dal Cile. Infatti lei, di corsa, è scappata da quella nazione là. Io mi auguro che il Grande Fratello Vip le faccia questa domanda perché è giusto capire e indagare. 76 denunce” ha aggiunto l’ex vippone.

“Concludo dicendo un’altra cosa: io non riesco a capire perché lei parla con questa cadenza spagnola, quando Oriana parla benissimo l’italiano. Un’italiano perfetto, meglio di noi italiani stessi. Questa è una cosa che non ho mai capito, perché lei parla in maniera latineggiante con questa cadenza quando lei ha un italiano perfetto. Sa giocare benissimo, anche perché noi italiani siamo amanti dello straniero, purtroppo questo è un dato di fatto. Però io prenderei i popcorn, le patatine, come diceva Nino D’Angelo, e aspetto con ansia la domanda magistralmente di Alfonso Signorini ‘Oriana, perché parli spagnolo quando parli italiano meglio di noi?’. Sono curioso di sapere la sua risposta. Per favore, facciamo questa domanda a Oriana” ha concluso D’Anelli nelle sue storie su Instagram.