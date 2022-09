Attilio Romita è entrato al GF Vip 7 da pochissimi giorni, ma ha già commesso la prima gaffe. Parlando dei funerali della Regina Elisabetta, ha tirato in ballo i reali inglesi, riservando loro parole al vetriolo. La regia, non a caso, ha scelto di censurarlo.

GF Vip: Attilio Romita e la gaffe sui reali inglesi

Il GF Vip 7 ha aperto i battenti da poco, ma sta già regalando un bel po’ di materiale trash. Dopo la gaffe messa a segno da Sara Manfuso, è la volta di Attilio Romita. L’ex giornalista del TG1 stava parlando con alcuni coinquilini dei funerali della Regina Elisabetta e si è lasciato andare a commenti che hanno costretto la regia a censurarlo. “Come fate ad essere innamorati di questa famiglia reale?“, ha chiesto il Vippone ai suoi compagni d’avventura.

Le parole di Attilio Romita sui reali inglesi

Romita ha proseguito:

“Scusate ma io non vi capisco, ma come si può essere innamorati e devoti alla regina che era la più grande nemica di Lady Diana? E poi avere così tanta stima, rispetto e devozione per una famiglia reale nella quale ci sono stup**tori, personaggi loschi, organizzatori di or**e e poi…”.

Visti i paroloni utilizzati da Attilio, la Regia ha preferito censurarlo. Come sarà proseguito il suo discorso? Per il momento, non è dato saperlo.

L’intervento di Patrizia Rossetti

Patrizia Rossetti, che a breve lascerà il GF Vip, è subito intervenuta per bloccare Attilio. La regina delle televendite si è inserita nel discorso, pronunciando parole in linea con quelle di Romita, ma con un tono diverso. Ha dichiarato: