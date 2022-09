Il GF Vip 7 è iniziato da pochissimo, ma sappiamo già che un concorrente uscirà prima del previsto. Stiamo parlando di Patrizia Rossetti che ha confidato a Cristina Quaranta e Alberto De Pisis che resterà in Casa solo “qualche settimana“.

GF Vip: Patrizia Rossetti abbandonerà presto

Lunedì 19 settembre 2022 è iniziato il GF Vip 7 e, a distanza di qualche ora, un concorrente parla già del suo ritorno alla vita reale. Si tratta di Patrizia Rossetti che, chiacchierando con Cristina Quaranta e Alberto De Pisis, ha confessato che lascerà il gioco entro “qualche settimana“. Stando a quanto dichiarato dalla regina delle televendite, Alfonso Signorini è al corrente dei suoi impegni e non si è opposto alla sua breve permanenza nel programma.

Patrizia ha dichiarato:

“Io a gennaio qui? No, non posso ragazzi. Non ci sarò, troppo lungo. Io c’ho un sacco di cose da fare. Adesso ve lo dico”.

Patrizia Rossetti lascia il GF Vip: il motivo

La Rossetti ha proseguito, entrando nei dettagli del motivo per cui lascerà il GF Vip 7. Ha dichiarato:

“Sono partita che ho fatto una procura. Sono stata dietro a questa cosa per un anno e otto mesi. Siccome era delle belle arti è stata lunga, ho lasciato il rogito al mio agente. Non so quando lo faranno e mi entreranno i soldi. Sono qui e ho dovuto fare la procura. Mi fido del mio agente, ma è una cosa grossa. La vendita della mia casa è il mio tesoretto per il futuro, ho 63 anni. Per questo ci voglio essere e non posso stare qui dentro. So io quello che ho sofferto. Ci sono state delle problematiche assurde per questa vendita. Il mio caso era lunghissimo per tutte cose burocratiche. Due giorni prima di entrare qui ero dal mio nuovo notaio. Che tra le altre cose il notaio che avevo da anni è morto e non trovavano più gli atti della vendita della mia casa”.

Patrizia, quindi, abbandonerà il GF Vip 7 perché deve occuparsi della vendita della sua casa.

GF Vip, largo ai giovani: parola di Patrizia

La regina delle televendite ha concluso:

“Il mio agente ha questa delega, ha il mio cellulare, la mia posta, si deve occupare del mio commercialista, io non ho nessuno, fratelli o sorelle. Ecco perché no, non posso restare. Preferisco che vadano avanti i giovani. E ricordate che io un lavoro ce l’ho. Pensa che se lui mi avesse detto di no o avesse messo paletti non sarei entrata. Lui mi ha detto ok anche qualche settimana. Quindi sto 2,3,4,5 settimane, ma non posso nemmeno pensare di restare 3,4,5 mesi. Quindi sarò felice di uscire quando andrò in nomination con voi giovani che avete tanti follower”.

Patrizia resterà al GF Vip 7 per 5 settimane al massimo. Ergo: entro fine ottobre dovrebbe lasciare la Casa più spiata d’Italia. Il clasico motto? Largo ai giovani.