Attilio Romita ha commesso uno scivolone di stile che potrebbe costargli la permanenza nel GF Vip. L’ex mezzo busto del Tg, parlando di Oriana Marzoli, ha fatto delle esternazioni che non sono piaciute né ai Vipponi e né tantomeno ai telespettatori.

GF Vip: Attilio Romita contro Oriana

Parlando con Luca Onestini e Gene Gnocchi, Attilio Romita ha pronunciato delle parole che potrebbero costargli la permanenza nel GF Vip. I tre Vipponi stavano chiacchierando in tranquillità sulle donne della casa, quando la loro attenzione si è spostata su Oriana Marzoli. Attilio, a questo punto, ha dato il peggio di sé, giudicando la bella argentina come una donzella di facili costumi.

Le parole di Attilio Romita su Oriana

Romita ha dichiarato:

“Ma con una così ci faresti dei figli? Però illuminatemi, perché io sono veramente di un altro mondo rispetto a questo. A dire la verità quando io guardo negli occhi una ragazza come Oriana, penso a una sola cosa: che li si può fare un giretto una schiacciatina, una bottarella. Non lo so ma io penso questo. Scusate ma voi incontrate una ragazza così effervescente, così sicura di sé, che in ogni reality si cucca un fidanzato, cosa pensate? Che progetto mentale fate quando la guardate? Quindi cosa vi viene in mente? Che ragionamenti fate ragazzi dai”.

Onestini, sconvolto dalle sue parole, ha replicato: “No io mi dissocio da questa. No da te Attilio non me l’aspettavo una roba del genere. Ma tu non è che devi fare un progetto di vita con una in un reality“.

Tutti contro Attilio Romita

Le parole di Romita su Oriana non sono piaciute neanche ai fan del GF Vip. Su Twitter piovono commenti che suonano così: “Spero solo che il Grande Fratello domani chiuderà il televoto” oppire “Mi vergogno di aver salvato uno come Attilio Romita.

Dire queste cose di Oriana che è solo da una notte e che non è da figli. Che schifo sta roba” o ancora “Spero che facciano qualcosa con Attilio perché ha detto cose pesanti su Oriana“.