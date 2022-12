Una furibonda lite ha animato la notte dei concorrenti del GF Vip. Attilio Romita e Daniele Dal Moro, stanchi del suo atteggiamento, si sono scagliati contro Antonella Fiordelisi.

GF Vip: Attilio e Daniele contro Antonella

Nel bene e nel male, Antonella Fiordelisi è la protagonista del GF Vip 7.

I telespettatori sono equamente divisi, qualcuno la ama e altri non la tollerano. Anche in Casa, la situazione non è da meno. Nelle ultime ore, perfino Attilio Romita e Daniele Dal Moro si sono scagliati contro di lei. Il motivo è da rintracciare nell’appello che l’ex schermitrice fa da giorni:

“Pubblico votate Charlie come preferito vi prego, fuori Daniele. Dobbiamo sperare che esca Daniele, fuori lui così prendiamo il suo armadio e prendiamo le sue due ante. No io sono serie non scherzo. Se non esce lo nomino così ho le sue due ante in più. Perché lui deve avere più ante di tutti?”.

Attilio Romita perde le staffe

Il primo a perdere le staffe per l’appello di Antonella è stato Romita. L’ex mezzo busto del Tg, rivolgendosi direttamente alla Fiordelisi, ha tuonato:

“Senti adesso cominci a rompermi i cog***i. Antonella ti devo mandare a fare in c**o adesso o devo aspettare domani mattina? Non si può buttare m**da su una persona con cui sei in buoni rapporti. Continui a dire ‘speriamo che se ne vada. Ma che sei una selvaggia? Ascolta, ma come cavolo ti comporti? Ma ti rendi conto di quello che dici? Dici che speri che se ne vada una delle poche persone per bene di questo gioco. Questa è una giungla, un minimo di base di rapporti umani e di rispetto. Speri che esce per un armadio. Ragazzi facciamola finita che mi avete amareggiato”.

Lo sfogo di Daniele Dal Moro

A questo punto è intervenuto anche Daniele che, senza mezzi termini, ha demolito Antonella. Dal Moro è un fiume in piena:

“Io ti garantisco che se esco sono felice così non sento più la tua voce. Mi infami e mi cag*i il ca**o tutti i giorni. Se esco sono felice fidati. Meglio che stai zitta invece di dire ca***te. Non sono nemmeno l’unico a cui non mancherebbe la tua voce. Sei la regina della pesantezza e ca**i il ca**o in una maniera assurda. Dici a me che ho bisogno di clip quando tu parli da sola con le telecamere. Non dovrei mai discutere con un ignorante perché poi mi porta al suo livello e mi batte con l’esperienza. Antonella spari un sacco di min***ate fidati. Porteresti allo sfinimento anche un angelo. Fatti delle domande se anche Edoardo ogni tanto sbrocca. Se io ti sento dire mille volte ‘votate Charlie preferito speriamo esca Daniele’, alla millesima volta mi hai rotto il ca**o. Non è uno scherzo, lo stai continuando a dire da giorni. A me tu non piaci, io non ho mai parlato male di te. Da oggi tu non mi piaci. Tu mi hai detto che sono il più falso di tutti. Tu puoi solo litigare, altrimenti non fai discorsi interessanti”.

Antonella, colpita dal duplice attacco, si è limitata a replicare a Daniele: “Sei un pesante assurdo, sei pesante e lo pensano tutti qui dentro. Sei un principino, pesantone e pure inetto. Basta che ti provoco un po’ e scleri così. Almeno adesso mi dici le cose in faccia. E sei pure egoista, devi dare le ante agli altri“.