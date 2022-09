GF Vip, ascolti prima puntata: il reality di Alfonso Signorini non spicca, ma è comunque una vittoria.

La prima puntata del GF Vip 7 non ha brillato in tema di ascolti, ma Alfonso Signorini può comunque dirsi soddisfatto. Il reality più spiato d’Italia, infatti, ha garantito alla Rete una buona fetta di spettatori, con uno share maggiore del 20%.

GF Vip: ascolti prima puntata

Lunedì 19 settembre 2022 è andata in onda su Canale 5 la prima puntata del GF Vip 7. Alfonso Signorini ha puntato tutto su un cast diverso rispetto al passato, arrivando anche a modificare la Casa e lo studio. Insomma, ha giocato la carta dell’effetto sorpresa, ma il risultato non è stato da urlo. La prima diretta, infatti, ha riscosso meno successo di quella della passata stagione. In ogni modo, il conduttore e la stessa Mediaset possono dirsi soddisfatti perché il GF Vip 7 è stato seguito da 2.636.000 spettatori, con uno share del 21.73%.

La prima puntata del GF Vip 6, invece, aveva raccolto davanti allo schermo 2.860.000 italiani.

Il GF Vip 7 battuto dalla replica di Lolita Lobosco

Il reality di Alfonso Signorini è stato battuto, anche se di poco, dalla replica della serie tv Lolilta Lobosco, in onda su Rai1. La fiction ha raccolto davanti al televisore 3.374.000 spettatori, pari al 20.42% di share. La differenza è minima, ma indica comunque il gradimento del pubblico.

Di certo, il conduttore del GF Vip 7 proverà ad aggiustare un po’ il tiro, in modo da vincere la prossima sfida prevista per giovedì 22 settembre.

Ascolti lunedì 19 settembre 2022: i dati

Per quanto riguarda gli ascolti degli altri programmi della tv generalista trasmessi lunedì 19 settembre, i dati sono parecchio inferiori: