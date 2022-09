Il GF Vip 7 ha aperto i battenti. Nel corso della prima diretta, il conduttore Alfonso Signorini ha ‘obbligato’ due concorrenti a scambiarsi il primo bacio in piscina. Sono stati tre Vipponi a scegliere i coinquilini che si sono dovuti sacrificare, ovvero Sara Manfuso e Attilio Romita.

GF Vip 7: il primo bacio è tra Sara e Attilio

Lunedì 19 settembre 2022 è andata in onda la prima puntata del GF Vip 7. Come vuole la tradizione, la diretta ha visto l’ingresso in Casa dei primi Vipponi. Anche se Alfonso Signorini ne aveva ufficializzati solo tre, l’intero cast era stato annunciato dal giornalista Davide Maggio, per cui l’effetto sorpresa è stato pari a zero. Per scaldare un po’ l’atmosfera, il conduttore ha chiesto a Pamela Prati, Patrizia Rossetti ed Elenoire Ferruzzi di scegliere i due coinquilini che hanno l’obbligo di scambiarsi il primo bacio.

Le tre donne hanno fatto il nome di Sara Manfuso e Attilio Romita.

Sara Manfuso impaurita da Attilio Romita

Sara e Attilio si sono dovuti scambiare il primo bacio in piscina, quindi sono stati costretti a mettersi in costume da bagno. Incitati dagli altri concorrenti del GF Vip 7, la Manfuso e Romita si sono gettati in acqua. L’ex mezzo busto del TG è apparso subito a suo agio, mentre l’opinionista era piuttosto imbarazzata.

Non solo, la donna si è mostrata impaurita, tanto che ha cercato anche di uscire dalla piscina.

Il primo bacio del GF Vip 7 è sulla guancia

Alla fine della fiera, il primo bacio del GF Vip 7 è stato sulla guancia. Sara ha cercato in ogni modo di coprirsi la bocca, ma, molto probabilmente, l’ha fatto per creare un po’ di spettacolo. Attilio è un gran signore e non avrebbe mai cercato di baciarla senza il suo consenso.