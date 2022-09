Antonino Spinalbese, dopo l’ultima puntata del GF Vip, si è sfogato con Ginevra Lamborghini, parlando sia di Belen Rodriguez che di Stefano De Martino. L’ex parrucchiere ha le idee molto chiare.

GF Vip: Antonino parla di Belen e Stefano

Nel corso dell’ultima diretta del GF Vip, Antonino Spinalbese ha parlato della sua storia d’amore con Belen Rodriguez, soffermandosi soprattutto sulla figlia Luna Marì. Alfonso Signorini ha provato a scucirgli di bocca qualche dichiarazione in più sulla showgirl argentina, ma non è riuscito nel suo scopo. L’ex parrucchiere si è limitato a dichiarare:

“Un’emozione unica quando l’ho vista (Luna Marì, ndr). Ho assistito al parto ed è stato bellissimo. L’ho portata a casa ed era stupenda. Cosa mi resta nel cuore di Belen? Lei è la madre di mia figlia ed è difficile… Comunque le cose non sono andate. Però grazie a mia figlia ho capito che non bisogna portare rancore. Anche lei è stata brava e ha fatto il primo passo per riappacificare. Adesso io credo di non poter gestire un altro amore anche se sono giovane”.

Le confessioni notturne di Antonino Spinalbese

Appena i riflettori della diretta si sono spenti, Antonino si è sfogato un po’ con Ginevra Lamborghini, tirando in ballo sia Belen che Stefano. Spinalbese non ha fatto i loro nomi, ma il riferimento è chiaro. Ha dichiarato:

“A me non piace lo show perché poi viene strumentalizzato. Le nostre storie esistono e lo sappiamo. Lui (Alfonso Signorini, ndr) ci prova a parlarne ed è normale. Anche con me in puntata, ma che senso ha avuto parlare di lei? Non ha senso. Perché lei adesso è fidanzata e lo sanno tutti. E già significa metterla in difficoltà. Anche se noi non stiamo insieme, ma parlandone significa metterla in difficoltà. A me dà fastidio questa roba. Se io voglio metterla in difficoltà vado da lei e posso metterla in difficoltà. Ma una cosa a tu per tu. Non lo faccio in televisione”.

Antonino non nomina Belen volutamente

Antonino ha proseguito sottolineando che, anche se Alfonso ci prova, lui non nomina volutamente Belen. Ha ammesso:

“Se avete notato io non la nomino mai per nome. Io posso anche discuterci dalla mattina alla sera, ma non parlo di lei qui. Io le porto tanto rispetto. E lo stesso tu con Elettra, fai come me. Tienila per te come cosa. Sei fragile e devi stare attenta. Brava, non farla strumentalizzare e non far fare chiacchiericcio”.

Spinalbese riuscirà a mantener fede alla sua promessa? Lo scopriremo continuando a seguire il GF Vip.