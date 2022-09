Antonino Spinalbese non ha alcun problema a parlare apertamente della sua relazione con Belen Rodriguez, da cui è nata Luna Marì, con gli altri abitanti della casa del Grande Fratello Vip.

La regia, però, tollera solo parzialmente i racconti di Spinalbese e a un certo punto taglia le sue parole.

Alcune voci parlano di un’ipotetica diffida da parte della showgirl, che non vorrebbe sentir altre persone discutere pubblicamente della sua vita privata.

Antonino Spinalbese al Gf Vip: “Ho fatto saltare io la relazione con Belen Rodriguez”

Per Antonino Spinalbese, la fine dell’amore con Belen Rodriguez è stato un nuovo inizio: si è infatti reinventato non solo come padre single, ma anche come responsabile di una società di comunicazione.

“Quando Luna è nata e io mi sono lasciato, mia mamma mi ha detto: ‘Guarda che mi trasferisco da te’.

Io le ho detto: ‘No, assolutamente. Tu hai mia sorella che è un’altra bambina, devi stare con lei. Perché sono io che ho sbagliato, io che ho fatto saltare una relazione‘”, ha raccontato Spinalbese a Luca Salatino e Cristina Quaranta.

Come già confessato in precedenza, durante il periodo di crisi della coppia, lui avrebbe infatti lasciato la casa in cui abitava con Rodriguez. Questa reazione lascerebbe quindi intendere una fuga dai problemi senza alcun tentativo di salvare il rapporto.

“Voglio che mia figlia abbia sempre un ricordo di me“

Antonino Spinalbese parla sempre della sua adorata Luna Marì. Questo profondo legame deriva anche dall’aver perso suo padre da giovane. “Se n’è andato quando avevo 16 anni e voglio che mia figlia abbia sempre un ricordo di me. È quello che manca a me di mio padre”, ha raccontato.

Spinalbese ha inoltre spiegato da dove arriva il particolare nome della figlia. La scelta sarebbe stata fatta da Santiago, il figlio di Belen Rodriguez e Stefano De Martino, al quale piaceva il nome Luna per la sorellina. Quando gli altri concorrenti del Gf Vip gli hanno chiesto come fossero i suoi rapporti con Santiago, Antonino ha accennato un “è stato bellissimo…”, ma la regia ha immediatamento cambiato inquadratura.