Antonella Fiordelisi predica bene e razzola male. La Vippona è stata beccata da Giaele De Donà mentre si organizzava per le nomination con il suo gruppo di amici.

GF Vip: Antonella si organizza per le nomination

Negli ultimi tempi, Antonella Fiordelisi ha perso parecchi consensi.

Mentre in un primo momento sembrava destinata a vincere il GF Vip, adesso potrebbe uscire appena le nomination la vedranno al televoto per l’eliminazione. L’ex schermitrice è una contraddizione vivente e i fan del reality più spiato d’Italia se ne sono accorti da tempo. Nelle ultime ore hanno ricevuto l’ennesima conferma: la Vippona è stata pizzicata mentre si organizzava per le nomination.

Giaele becca Antonella che si organizza per le nomination

Giaele De Donà, che rispetto all’inizio del GF Vip ha iniziato a riscuotere grandi apprezzamenti, ha pizzicato Antonella mentre si stava accordando per le nomination con i suoi amici. La Vippona ha raccontato tutto a Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi. Ha rivelato:

“C’era Antonella che diceva ‘Fare così non va contro il regolamento? Se noi ci organizziamo…’. Stavano parlando di questa cosa qui. Io sono arrivata e hanno subito fatto finta di niente e hanno smesso. Dentro di me ho pensato che sono le stesse persone che quando pensavano che Attilio si organizzasse per nominare andavano lì a dire che non si faceva, e adesso erano in sala trucco che parlavano di questo”.

GF Vip: Antonella spalle al muro in diretta?

Considerando che Antonella accusa spesso Giaele & Co di organizzarsi per le nomination, la domanda sorge spontanea: nella prossima puntata del GF Vip verrà messa spalle al muro? Lo scopriremo guardando la diretta di lunedì 20 febbraio 2023.