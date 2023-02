Da quando sono diventate amiche, Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizion si sono ritrovate a far fronte comune contro Oriana Marzoli. Le due, entrambe al televoto con la compagna del GF Vip e Antonino Spinalbese, hanno un’idea ben precisa sulla bella venezuelana.

Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon non apprezzano Oriana Marzoli, non è un mistero. Nelle ultime ore, le due amiche, preoccupate di essere al televoto con la bella venezuelana e Antonino Spinalbese, si sono lasciate andare ad alcune considerazioni. Sia l’ex schermitrice che la modella credono che Oriana funzioni ai fini televisivi del GF Vip, ma sia un pessimo esempio educativo.

Antonella, lamentandosi ancora una volta di Edoardo Donnamaria, ha dichiarato:

“Ha detto che giovedì, la preferita sarà Oriana. Io gli ho detto che Oriana ha le sue qualità per questo gioco, ma è stata anche molto maleducata e diseducativa, per tante cose che abbiamo visto. Lui ha detto: ‘Che farà mai’. A me non piace che quando Attilio dice mezza cosa, è una bruttissima persona, sugli altri invece si chiude sempre un occhio. Ha anche detto che Alfonso lo dice sempre in puntata, che è la regina. Così, viene fomentata molto”.