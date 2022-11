Appena i riflettori della diretta del GF Vip si sono spenti, Antonella Fiordelisi si è scagliata contro Micol Incorvaia. L’ex schermitrice ha accusato la coinquilina di utilizzare i filtri per migliorare il suo aspetto.

GF Vip: Antonella contro Micol

Al termine dell’ultima diretta del GF Vip, Antonella Fiordelisi si è scagliata contro Micol Incorvaia.

A detta sua, la sorella di Clizia starebbe facendo di tutto per mettersi in mezzo nella sua storia con Edoardo Donnamaria. Il motivo? E’ una “bambina gelosa“. Non solo, secondo l’ex schermitrice la coinquilina non è una bella ragazza e sui social non fa altro che utilizzare i filtri.

Le accuse di Antonella a Micol

Antonella, parlando con Edoardo, ha tuonato:

“Lei è una bambina gelosa e invidiosa! In Confessionale ha detto che tu in macchina la tiravi per fare roba, ma perché l’ha detto? Perché è gelosa di me! Vuole forse essere al mio posto? L’hai anche richiamata questa estate per fare roba, se l’hai fatto significa che stavi a corto di ragazze eh”.

La Fiordelisi, anche se non l’ha detto esplicitamente, sostiene che Micol non sia una bella ragazza. E’ per questo che usa “FaceApp“, in modo da apparire più bella sui social.

Le accuse di Antonella non piacciono ai fan

A detta di Antonella, Micol è una “bambina invidiosa e gelosa” che non fa altro che utilizzare “FaceApp“. E’ soprattutto quest’ultima accusa che ha particolarmente divertito i fan. Come può una come la Fiordelisi, che abusa palesemente dei filtri, lanciare una critica del genere ad un’altra ragazza? Basta guardare la sua bacheca Instagram e paragonarla alla sua immagine al GF Vip per capire che Photoshop è una pratica comune.