Antonella Fiordelisi ha commesso uno scivolone di stile che potrebbe costarle la permanenza nella Casa. L’ex schermitrice si è scagliata contro Micol Incorvaia, dandole della poco di buono.

GF Vip: Antonella contro Micol

Al termine dell’ultima puntata del GF Vip, Antonella Fiordelisi ha avuto una nuova discussione con Edoardo Donnamaria.

Nel corso della diretta, l’ex volto di Forum ha ammesso che Micol Incorvaia è una delle persone che gli è stata più vicino nella sua vita. L’ex schermitrice non ha preso per niente bene la dichiarazione e la lite è esplosa in un lampo. Peccato che Antonella si sia lasciata scappare parole too much.

Le parole di Antonella su Micol

La Fiordelisi pretende che Edoardo prenda le sue difese quando viene criticata dai coinquilini, soprattutto quando a parlare è Micol.

Antonella ha tuonato:

“Invece tu con una persona che ti sei sco*ato svariate volte, che sia che eravate ubriachi, che è successo che te l’ha data la sera appena ti ha visto, tutte le cose che mi hai detto, cioè subito. Non come fa qua la santarellina, me l’hai detto anche tu. Voglio sapere come mai tu adesso – che ci sei stato insieme, lei me ne ha dette di tutti i colori, mi offende, mi provoca in continuazione, parla male di me col microfono – tu non dica ‘a’ mai, anzi. Io sono la tua fidanzata”.

Antonella censurata dal GF Vip

La Fiordelisi, visto le parole pesanti utilizzate su Micol, è stata subito censurata dal GF Vip. Pertanto, non conosciamo la risposta di Donnamaria.

In ogni modo, il video del momento è diventato virale e i fan si sono scagliati in massa contro Antonella.