In molti guardando il GF Vip 6 si saranno chiesti perchè Lulù Selassié, una delle protagoniste indiscusse di questa edizione, abbia sempre dei cerotti sul braccio. Online in molti hanno notato il dettaglio, tanto da scrivere dei post per chiedere aiuto e cercare di risolvere questo strano enigma.

GF Vip, perchè Lulù ha i cerotti?

Perchè dunque Lulù indossa sempre i cerotti sul braccio? Inizialmente, seguendo la linea lanciatta dal sito Biccy, si era pensato che la concorrente del GF Vip volesse coprire i suoi tatuaggi, ma poi è stata la riflessione di un altro utente a risolvere il mistero.

GF Vip 6, ecco perchè Lulù ha sempre i cerotti

Quest’utente ha infatti fatto notare che qualche giorno dopo l’entrata nella casa, la principessa Lulù si era bruciata con la pistra per capelli proprio nei punti dove oggi sono presenti i cerotti. Il caso è chiuso.