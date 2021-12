Come già preannunciato dal conduttore Alfonso Signorini il GF Vip 6 non andrà in onda il 24 dicembre per lasciare spazio alla programmazione natalizia.

GF Vip: la puntata del 24 dicembre

Il Grande Fratello Vip 6 non andrà in onda il 24 dicembre per lasciare spazio alla programmazione di Natale: al posto della diretta del reality show verrà infatti trasmesso il concerto di Natale che si terrà all’Auditorium della Conciliazione, e il conduttore Alfonso Signorini ha già fatto sapere che coglierà l’occasione per trascorrere questo tempo a disposizione nella sua casa in montagna. Il GF Vip 6 dovrebbe tornare regolarmente in onda il 27 dicembre per subire poi un altro stop il 31.

Intanto, nella casa più spiata d’Italia, è atteso l’ingresso di alcuni nuovi concorrenti: tra questi Eva Grimaldi, che ha annunciato che trascorrerà per la prima volta il Natale lontana dalla sua famiglia.

GF Vip: Alfonso Signorini

Il conduttore del reality show, Alfonso Signorini, ha annunciato invece che trascorrerà il Natale da solo perché sentirebbe il bisogno di riposarsi. “Ho deciso, essendo molto stanco, di passarlo da solo in montagna, a casa mia, e non vedo l’ora di andarci per ricaricarmi, stare all’aria aperta e vedere le mie montagne”, ha dichiarato il conduttore.

GF Vip: le novità

In tanti si chiedono come cambieranno le dinamiche tra i concorrenti all’interno della casa di Cinecittà ora che è atteso l’ingresso di alcuni nuovi vip all’interno del reality show.

Nelle ultime ore è uscito dalla casa Alex Belli (squalificato per aver toccato sua moglie, Delia Duran) e sembra che la vicenda abbia fatto “disperare” gli autori del programma, convinti che il suo menage con Soleil Sorge potesse proseguire ancora fino alla fine dell’anno. Al momento Soleil sembra molto provata per l’addio dell’attore al programma e in molti si chiedono se ci sarà per lei un’altra storia all’interno dello show (che dovrebbe proseguire fino a marzo).