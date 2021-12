Gli autori del GF Vip, secondo indiscrezioni, sarebbero “disperati” per l’uscita di Alex Belli dal reality show condotto da Alfonso Signorini.

Alex Belli squalificato dal GF Vip

Alex Belli è stato squalificato dal GF Vip perché, durante un confronto con sua moglie Delia, ha finito per toccarla in maniera rassicurante (infrangendo così il regolamento del reality show).

Secondo Agent Beast gli autori del programma sarebbero “disperati” perché la relazione tra il modello e Soleil Sorge avrebbe dovuto proseguire fino a dopo la fine dell’anno: “Gli autori volevano portare Soleil ad esprimere i suoi ‘sentimenti’ per Alex, lei avrebbe dovuto esporsi maggiormente per poter avviare definitivamente la love story. L’obiettivo era quello di arrivare a definirli come una coppia a tutti gli effetti anche se la relazione avrebbe dovuto essere molto travagliata con scontri e litigi frequenti.

Avrebbero dovuto tirare avanti fino a dopo Capodanno”, si legge nell’indiscrezione riportata dal settimanale.

Alex Belli: la reazione di Soleil

Soleil Sorge è scoppiata in lacrime dopo che Alex Belli ha lasciato il programma insieme a Delia Duran e ovviamente si è sfogata contro i due in diretta: : “Vanno via cornuti e felici!”, ha dichiarato, e ancora: “Tra l’uno e l’altra sono disposti a tutto. Ora andranno a fare qualche ospitata televisiva, qualche intervista cercando di riparare alla brutta figura che ha fatto!”

Alex Belli: la lite con Delia

Nel frattempo secondo indiscrezioni non sarebbe di certo tornato il sereno neanche tra Belli e sua moglie che, a Roma, sarebbero stati avvistati durante una lite. La Duran infatti avrebbe colpito Belli con una valigia e sono in tanti a chiedersi se, dopo l’avvicinamento con Soleil Sorge, il modello riuscirà a rappacificarsi con sua moglie. Al momento sulla questione tutto tace e Soleil Sorge non sembra intenzionata ad avere ulteriori colloqui con il modello con cui aveva tanto legato al GF Vip.