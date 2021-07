George Clooney confessa il retroscena inedito sulla Canalis: “Non sapete cosa mi faceva…”

La storia d’amore tra George Clooney ed Elisabetta Canalis è finita da un pezzo ed entrambi si sono ricostruiti una nuova vita. Eppure, alcuni retroscena sulla loro relazione continuano a destare scalpore. Questa volta, a parlare è stato l’attore più desiderato di Hollywood.

George Clooney ed Elisabetta Canalis

George Clooney ed Elisabetta Canalis non sono più una coppia da anni, ma quando spuntano interessanti retroscena sulla loro vita di coppia l’attenzione dei fan è più desta che mai. L’attore hollywoodiano e la showgirl sarda hanno occupato pagine e pagine di settimanali di cronaca rosa e possiamo davvero dire che il loro è stato un grande amore, anche se è durato circa due anni. Belli e innamorati, Elisabetta e George sembravano la coppia perfetta, la classica che arriva all’altare e sforna figli come se non ci fosse un domani.

Non a caso, quando si sono detti addio tutti sono rimasti senza parole. Ad oggi, entrambi hanno ricostruito la propria vita, lei con Brian Perri e lui con Amal Alamuddin, e difficilmente parlano del passato. E’ per questo che quando ciò accade, i riflettori tornano ad essere puntati su di loro.

George Clooney su Elisabetta Canalis

Mentre George è padre di due gemelli, Ella e Alexander, nati nel 2017 dal grande amore che lo lega ad Amal, Elisabetta è mamma di Skyler Eva, nata dal legame con il marito Brian.

Nonostante tutto, Clooney ha rilasciato un’intervista che ha attirato l’attenzione. L’attore hollywoodiano, parlando dell’ex fidanzata, ha ammesso:

“Elisabetta Canalis non la conoscete, lei è stata in assoluto la donna che mi ha fatto ridere di più nel corso della mia vita”.

George Clooney: la Canalis è un bel ricordo

A differenza delle coppie che quando si lasciano trascorrono anni a farsi la guerra, George ha ammesso di avere un bellissimo ricordo della Canalis. Sembra che, nella vita privata, Elisabetta sia una persona davvero simpatica. Non a caso, l’attore ha confessato che è stata la compagna che l’ha fatto ridere di più in assoluto.