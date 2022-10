Geneme Tonini, divenuta nota nel mondo della recitazione grazie alla serie Nudes, è un’attrice e ballerina padovana di origini etiopi. Fu adottata da una famiglia italiana quando lei aveva solamente tre anni e la sua vita è letteralmente cambiata.

Lineamenti espressivi di una bellezza disarmante: che cosa sappiamo di lei e della sua vita? Scopriamolo insieme!

Geneme Tonini: chi è l’attrice e ballerina?

Su Instagram si definisce “artista” ed effettivamente è proprio così: Geneme Tonini, vent’anni di Padova, è una giovane attrice e ballerina di origini etiopi.

All’età di tre anni viene adottata da una famiglia italiana e la sua vita cambia completamente. Inizia a dedicarsi alla danza sin da subito, dimostrando di avere una naturale propensione e una totale naturalezza nei movimenti; pratica danza classica e moderna, ma si è cimentata anche nello studio del pianoforte per diversi anni.

Con il passare degli anni, però, Geneme Tonini ha iniziato a nutrire un’altra forte passione, quella per la recitazione. Desiderosa di volersi buttare in questa grande nuova esperienza, Tonini decide di lasciare la sua città, Padova, per inseguire il suo sogno. Si trasferisce quindi a Roma per lavoro e viene scoperta da Laura Lucchetti, colei che ha deciso di sceglierla per il ruolo di Marta Mwangi nella serie che l’ha resa celebre: Nudes.

Grazie alla serie in questione, prodotta da Bic Produzione in collaborazione con Rai Fiction, Geneme Tonini si fa conoscere e debutta sul piccolo schermo, guadagnando sin da subito una grande quantità di consensi. Pensate che Geneme Tonini aveva deciso di partecipare quasi “per caso” ai casting della serie e non poteva proprio immaginare di arrivare a diventare la protagonista di una delle fiction più seguite e piaciute degli ultimi tempi.

Nudes racconta il passaggio dall’età adolescenziale all’età adulta; un passaggio obbligatorio per chiunque, ma che può provocare anche situazioni spiacevoli. Non a caso, infatti, l’argomento trattato dalla serie è il revenge porn, tematica purtroppo ancora molto presente nella società odierna e di difficile gestione. Nonostante la difficoltà dell’argomento, la sensibilità con cui è stato trattato ha fatto sì che la serie-tv sia stata apprezzata dal pubblico, grazie soprattutto alle modalità e alla profonda professionalità dei protagonisti che ne hanno preso parte, Geneme Tonini compresa.

Andando avanti nel tempo, nel 2021 le occasioni per Geneme Tonini aumentano: Cosimo Alemà la sceglie per il film Backstage e nello stesso anno prende anche parte alla serie-tv diretta da Fabrizio Costa, Fosca Innocenti.

L’attrice padovana è anche attiva sui social media; il suo account Instagram conta quasi 1400 follower ed è lo spazio in cui Tonini pubblica contenuti che riguardano se stessa e i progetti cui partecipa. Proprio per la riservatezza che Geneme Tonini ha sempre deciso di portare avanti, non si hanno particolari informazioni riguardanti la sua vita privata e/o sentimentale. Finora ha sempre deciso di tenersi lontana dal mondo dei gossip e dei riflettori, concentrandosi piuttosto sulla sua crescita professionale e artistica.

Geneme Tonini è pronta a prendere il volo ancora più in alto: si sarebbe mai aspettata un cambio di vita così intenso? Probabilmente no, ma la carriera dell’attrice è sicuramente destinata a crescere ulteriormente.