A quanto pare avremo ancora l’occasione di seguire le vicende di Fosca Innocenti, vicequestore di Arezzo in grado di scovare anche il più invisibile degli indizi.

Lo confermano i recenti Palinsesti Mediaset per la nuova stagione televisiva 2022-2023 e lo conferma anche l’attrice che vestirà i panni di Fosca Innocenti: Vanessa Incontrada.

Del resto, dati gli innumerevoli ascolti della prima stagione (pariamo di 3,5 milioni di telespettatori e telespettatrici, per il 17% si share solo per i primi tre episodi!), non potevamo non aspettarci una seconda stagione ricca di sorprese!

Fosca Innocenti 2 si farà: quando andrà in onda?

Sebbene non ci sia ancora una data ufficiale di messa in onda, ci immaginiamo che la seconda stagione di Fosca Innocenti possa essere lanciata verso l’inizio del nuovo anno, nel 2023.

Sicuramente, però, la serie televisiva debutterà su Canale 5, proprio come nel caso della primissima stagione.

La trama di Fosca Innocenti 2

Se c’è una cosa che abbiamo imparato dalla prima stagione di Fosca Innocenti è che, nel mix altalenante della vita della protagonista, c’è sicuramente il lavoro e tutto ciò che ne consegue, ma c’è anche l’amore. È Cosimo (interpretato da Francesco Arca), infatti, colui che le ha rubato il cuore.

Cosimo è un rubacuori ed è affascinante, ma vedremo che nella nuova stagione il sentimento che lega Fosca al bell’oste sarà messo in discussione, con tante nuove prove da dovere affrontare.

Non mancheranno poi i colpi di scena; Fosca si troverà infatti in mezzo a situazioni inaspettate e anche spiacevoli, come il forte rischio di perdere la fattoria dove è nata e cresciuta. Come potrebbe sentirsi all’idea di potere perdere il suo amato cavallo Sansone, la sua cagnolina Alice, la sua gallina Gigliola e la sua tata Bice (interpretata dall’attrice Giorgia Trasselli)?

I momenti di tensione ci saranno e la protagonista dovrà essere in grado di gestirli tutti nel migliore dei modi.

Fosca Innocenti 2: il cast ufficiale

La protagonista assoluta della serie televisiva Mediaset è Fosca Innocenti, interpretata dalla bravissima Vanessa Incontrada. Confermati anche gli altri attori e attrici presenti nella prima stagione, salvo forse qualche aggiunta per dare un po’ di pepe alla narrazione. Di seguito il cast ufficiale della serie-tv:

Vanessa Incontrada – Fosca Innocenti

– Fosca Innocenti Francesco Arca – Cosimo

– Cosimo Giorgia Trasselli – Bice

– Bice Desirée Noferini – Agente scelto da Giulia De Falco

– Agente scelto da Giulia De Falco Cecilia Dazzi – Ispettrice Rosa Lulli

– Ispettrice Rosa Lulli Francesco Leone – Agente Pino Ricci

– Agente Pino Ricci Irene Ferri – Pubblico Ministero Giuliana Perego

– Pubblico Ministero Giuliana Perego Claudio Bigagli – Dott. Fontana, medico legale

– Dott. Fontana, medico legale Maria Manadrucco – Susy

Dove vedere Fosca Innocenti 2

Fosca Innocenti 2 andrà in onda su Canale 5, ma potrete visionarla anche in streaming su Mediaset Play e sull’applicazione per smart-tv, tablet e smartphone.

Alcune curiosità sulla serie-tv Fosca Innocenti

Alla regia della nota serie televisiva Giulio Manfredonia, che prende il testimone da Fabrizio Costa. Si confermano invece Dido Castelli e Graziano Diana alla sceneggiatura, che scrivono la serie insieme Francesca Panzarella e Anna Samueli.

Fosca Innocenti è una produzione Rti con Banijay Studios Italy.

Per quanto riguarda la location, sembra che Arezzo e Toscana saranno ancora le protagoniste della seconda stagione, soprattutto per ciò che riguarda le scene girate all’esterno. Le scene girate all’interno, invece, sono state girate tutte a Roma.

Sebbene non si sappia con certezza il numero degli episodi della seconda stagione, sembrerebbe che si aggireranno attorno ai 4, per restare in linea con la prima stagione.

Iniziamo a fare il conto alla rovescai: Fosca Innocenti, non vediamo l’ora di scoprire che cosa succederà!