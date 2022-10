A distanza di tanti anni dal suo debutto a Uomini e Donne, Gemma Galgani ha fatto una confessione del tutto inedita. La dama torinese ha rivelato che a quarant’anni è rimasta incinta ma ha perso il bambino, vedendo sfumare il sogno di diventare mamma.

Gemma Galgani è rimasta incinta a 40 anni

Intervistata da Uomini e Donne Magazine, Gemma Galgani ha vuotato il sacco su un argomento molto intimo e doloroso: la mancata maternità. Fino ad oggi, la dama torinese aveva sempre dichiarato di non essere diventata mamma perché non ha mai incontrato l’uomo giusto. Mettere al mondo un bambino era il suo sogno, ma non ha avuto la fortuna di trovare il vero principe azzurro con il quale costruire una famiglia.

Oggi, a distanza di tanti anni dal suo debutto in tv, ha raccontato un’altra versione della storia. E’ rimasta incinta quando aveva quarant’anni, ma ha perso il bambino.

La confessione di Gemma Galgani

La Galgani ha ammesso:

“Avevo già compiuto quarant’anni quando ho scoperto di essere incinta. Quel bambino, poi, l’ho perso“.

Purtroppo, Gemma non è riuscita a portare a termine la gravidanza e ha perso il figlio che portava in grembo. Quindi, la versione raccontata fino ad oggi – “Non l’ho fatto perché aspettavo il compagno giusto” – non corrisponde del tutto alla realtà dei fatti.

Gemma era disposta a diventare mamma single

La dama torinese ha anche sottolineato che era disposta a diventare una mamma single, ma che il suo sogno non si è comunque realizzato. E’ andata avanti con la sua vita e si è concentrata soprattutto sul lavoro. Dopo l’aborto, Gemma Galgani è andata per un lungo periodo in terapia, ma neanche l’aiuto dello psicanalista l’ha aiutata a dimenticare il dolore vissuto.