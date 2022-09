Stando ai rumor trapelati in rete dopo le ultime registrazioni di Uomini e Donne, Gemma Galgani si sarebbe scambiata un bacio con un nuovo cavaliere ma la liaison tra i due sarebbe durata meno di un batter di ciglia.

Gemma Galgani sedotta e abbandonata

Stando alle prime anticipazioni sulle nuove registrazioni di Uomini e Donne, Gemma Galgani quest’anno avrebbe fatto la conoscenza di un nuovo cavaliere di nome Didier, giunto al trono appositamente per corteggiarla. I due sarebbero usciti insieme e si sarebbero scambiati un bacio appassionato ma poi qualcosa sarebbe andato storto, e lui avrebbe già smesso di frequentare la dama torinese. Ovviamente per saperne di più in merito alla vicenda non resta che attendere il 19 settembre, giorno in cui verranno mandate in onda le prime registrazioni di Uomini e Donne.

I fan di Gemma sono impazienti di saperne di più visto che, nelle ultime stagione del dating show, la dama torinese aveva dimostrato di essere particolarmente sfortunata in amore.

Gemma e Tina

Ovviamente ferve l’attesa per sapere anche come prenderà la questione Tina Cipollari e quali saranno i suoi nuovi commenti sulla liaison – già finita – della sua acerrima nemica. Per ora la questione resta senza conferma e i fan sono curiosi di conoscere ulteriori dettagli.