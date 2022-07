Anna Pepe, conosciuta da tutti semplicemente come Anna, è forse una delle rapper più giovani attualmente presenti. Classe 2003, ha cominciato da piccola ad appassionarsi alla musica, fino a quando è esploso il successo nel 2020 con la canzone Bando, divenuta tormentone e viralissima anche su Tiktok.

Tra i suoi lavori più recenti – parliamo infatti del 3 giugno 2022 – c’è il debutto di un nuovo singolo dal titolo Gasolina. Anch’esso, come potevamo immaginare, ha avuto sin da subito un successo enorme.

La hit sta letteralmente impazzando in tutte le radio disponibili e su Spotify, oltre a essere diventato già un trend di Tiktok per balletti e video di ogni genere.

Gasolina: l’ispirazione spagnola

“Ballano fino a mattina, sabbia brucia come la cartina, sto fumando Gasolina […]”: chi non ha mai sentito queste parole e chi, soprattutto, non ha ancora ballato su questa canzone? Ad ogni modo, avrete notato che c’è una grandissima somiglianza con una canzone che andava di moda diversi anni fa e, infatti, è proprio così.

Anna ha realizzato il brano usando come sample la canzone che l’attrice spagnola Brenda Asnicar canta nella nota serie-tv di Disney Channel Il Mondo di Patty. Nella serie Brenda intepretava Antonella, la leader indiscussa delle Las Divinas: la canzone originale prende infatti il nome del gruppo.

Da qui Anna prende ispirazione e in un batter d’occhio e ha iniziato a pensare a quello che avrebbe potuto realizzare.

Inoltre, dichiara che dopo l’ascolto di Suavemente di Soolinkg le sia venuto il desiderio di riprendere il mood spagnolo classico, con l’aggiunta però di qualcosa legato alla sua contemporaneità e alle sue coetanee. Da lì a poco è arrivato il testo; Anna dichiara di avere impiegato circa dieci minuti per scriverlo, proprio perché aveva già in testa la melodia della canzone e sapeva bene come incastrare le parole.

Brenda Asnicar nota (e apprezza) la canzone di Anna Pepe

A volte il destino fa cose che mai ci si aspetterebbe di vivere nella vita e così è stato per Anna. La giovane rapper, infatti, dopo avere inciso il nuovo singolo e averlo pubblicato anche sul suo profilo TikTok, riceve una notifica speciale: Brenda Asnicar aveva pubblicato un TikTok in cui utilizzava la canzone di Anna! Da lì le due hanno iniziato a scambiarsi qualche parola online, fino a quando l’attrice spagnola è stata chiamata a partecipare al video ufficiale di Gasolina con uno special che nessun fan si sarebbe mai aspettato!

Dal semplice scambio di messaggi, quindi, Anna chiede a Brenda se le potesse andare di fare uno special in cui dovrebbe comparire a inizio video e Brenda, con tutta la disponibilità e l’entusiasmo che la contraddistingue, accetta con uno spontaneo: “Yes, of course!“.

Nel video, infatti, si vede la Asnicar che si prepara per andare a una festa (sono i primissimi secondi del video ufficiale), mentre nel resto delle riprese compare Anna che fa festa nella movimentata Ibiza.

Il video attualmente conta 841.345 visualizzazioni e 23.417 like e Gasolina rimarrà uno dei pezzi più ascoltati dell’estate 2022.