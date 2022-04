Arriva su TikTok, il noto social network, il pulsante “Non mi piace” per i commenti. Questa nuova opzione permetterà di ridurre le molestie. Ecco di cosa si tratta.

TikTok, il social dei giovanissimi

TikTok è il social network per smartphone più scaricata al mondo soprattutto tra la GenZ e i Millenial.

Quest’app permette di realizzare dei video divertenti e di breve durata che spaziano da un tema ad un altro. Si possono creare diversi contenuti come: coreografie, ricette, scene recitate, mostrare città nuove e proprie passioni. Se da un lato rappresenta un momento di svago e divertimento dall’altro questo social può creare una sorta di dipendenza ed essere molto pericoloso per i giovanissimi. Infatti molto spesso, su questo social network, ci sono commenti da parte di cyber bulli, commenti sessuali di cattivo gusto senza preoccuparsi di proteggere la privacy dei ragazzi.

Proprio per questo motivo TikTok nell’ultimo periodo ha deciso di optare per dei nuovi strumenti di censura.

TikTok e il “Non mi piace”

TikTok ha lanciato dei nuovi strumenti di censura tra cui il pulsante “Non mi piace” per i commenti. L’obietto del social network è quello di ridurre le molestie, il bullismo e censurare quei contenuti che ledono la persona. In questo modo TikTok offre uno strumento agli utenti che avranno la possibilità di evidenziare commenti scorretti e fornire un aiuto agli addetti del monitoraggio del social.

Dai dati analizzati TikTok, da ottobre a dicembre, ha eliminato circa il 14,7% di commenti relativi a molestie e bullismo; aumento della censura di circa il 10,9% per i commenti d’odio e del 16,7% per estremismo violento. Aumentano anche le rimozioni di video o post su autolesionismo, suicidio e azioni pericolose.

Inoltre, Cormac Keenan, Head of Trust & Safety di TikTok, ha spiegato che per evitare che i creator e gli utenti vengano demoralizzati o che il loro lavoro venga bloccato da questo nuovo pulsante, l’app ha fatto in modo che solo la persona che ha cliccato il ‘Non mi piace’ a un commento sarà in grado di vederlo. Inoltre continua: