House of the Dragon: quando esce in Italia e cast

Nella giornata di ieri, 5 maggio 2022, Sky ha reso noto ai suoi utenti che l’attesissima serie prequel di “Game of Thrones” (leggendaria serie tv fantasy di HBO), “House of the Dragon”, approderà anche in Italia. La serie sarà disponibile in contemporanea con gli Stati Uniti, dove sarà trasmessa via cavo e, come attesta un comunicato stampa di Sky, debutterà in Italia in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dal 22 agosto.

Stando alle notizie ufficiali, la serie sarà dunque mandata in onda esattamente una settimana prima dell’arrivo del prequel de “Il signore degli anelli” su Prime Video, una trovata geniale, che non mancherà di accontentare molti spettatori e appassionati del genere.

La trama della serie “House of the Dragon”

Tratta dal romanzo “Fuoco e Sangue” di George R.R. Martin, la serie “House of the Dragon” è ambientata due secoli prima degli eventi narrati ne “Il Trono di Spade” e parla profusamente della storia della Casa Targaryen.

I fan, ma anche tutti coloro che vogliano prepararsi alla messa in onda di agosto senza aver mai visto la serie madre, possono recuperare tutte le relative stagioni on demand su Sky e in streaming su NOW.

Gli episodi, girati nel Regno Unito, sono dieci e di essi sappiamo davvero poco, fuorché il fatto che si concentrano soprattutto su Daenys, la figlia di Aenar, la quale profeterà ai Targaryen un disastro destinato a distruggere tutti i territori della Valyria.

Quando si concretizzerà tale destino infausto, i Targaryen saranno gli unici signori dei draghi a essere sopravvissuti; dalla roccaforte di Dragonstone, Aenys I, nato da un incesto, guerreggerà strenuamente per difendere il leggendario trono di spade, costruito da suo padre. Tale lascito, tuttavia, istigherà tanti feroci contendenti a farsi avanti nella speranza di sottargli potere. La casata Targaryen si troverà quindi in tempi record a combattere una cruenta guerra civile, consegnata alla storia come la Danza dei Draghi.

Il cast

“House of the Dragon” vanta un cast da sogno, che vede fra i protagonisti Paddy Considine, Steve Toussaint, Eve Best Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel e Rhys Ifans. Troviamo altresì Milly Alcock, Phoebe Campbell, Bethany Antonia, Jefferson Hall, David Horovitch, Bill Paterson e Savannah Steyn.

Il co-creatore e produttore esecutivo della serie è niente di meno che George R.R. Martin, col co-creatore e sceneggiatore Ryan Condal e il regista Miguel Sapochnik, celebre autore di alcuni degli episodi più acclamati di “Game of Thrones”.

A proposito di George R.R Martin

George R.R. Martin (nato a Bayonne, New Jersey, nel 1948) è l’autore delle celebri “Cronache del Ghiaccio e del Fuoco”. Ha pubblicato racconti e romanzi di fantascienza, vincendo numerosi premi, tra cui l’Hugo, il Nebula, il Bram Stoker e il Locus. Tutti i libri delle “Cronache” compreso il recente prequel “Il Cavaliere dei Sette Regni” (2014) e “La Principessa e la Regina” sono stati pubblicati da Mondadori. L’immenso mondo fantasy di George R.R. Martin riecheggia quello di J.R.R. Tolkien, nonché l’universo della decadenza e della caduta dell’Impero Romano evocato da Gibbon.