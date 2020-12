Anche chi non lo conosceva per l’iconica serie “The Game of Thrones” ha avuto modo di scoprire chi è con l’ultimo spot di D&G. Kit Harington appare in tutta la sua bellezza per le strade di Napoli con “Tu vuò fa’ l’Americano” in sottofondo.

Imperdibile.

Chi è Kit Harington

Christopher Catesby “Kit” Harington (Londra, 26 dicembre 1986) è un attore britannico. Cresce con i genitori e il fratello una vita da nobili in quanto il padre di Kit è barone di Harington e la nonna è discendente diretta di Carlo II. La discendenza nobile non lo ha portato a vivere nell’oro e infatti ha frequentato solo scuole pubbliche.

Con il padre libraio e la madre artista il giovane Kit è cresciuto nella cultura. Si dice inoltre che il soprannome attribuitogli dalla madre in giovane età derivi dal grande drammaturgo Christopher Marlowe, non sapendo che si sarebbe avvicinato davvero al mondo del teatro.

L’inizio della carriera teatrale

Durante l’adolescenza si appassiona al teatro quando i genitori lo portano spesso ad assistere a spettacoli, tra questi il giovane Kit racconta di essere rimasto impressionato da Aspettando Godot. Da qui a quattordici anni si iscrive alle lezioni di recitazione del National Youth Theatre.

Nel 2004 decide di prendere seriamente la carriera teatrale e si iscrive alla Royal Central School of Speech and Drama dell’Università di Londra e qui ottiene una parte di protagonista nelle repliche di War Horse vincendo due Olivier Awards.

Il successo con Game of Thrones

Con la parte in War Horse ottiene un provino per il ruolo di John Snow nella serie “The Game of Thrones” di produzione HBO. Viene scelto e le riprese iniziano nel 2009 e con il buon successo del pilot si annuncia la produzione della prima stagione. Il pubblico la accoglie con critiche positive e viene rinnovata per sette stagioni. Ottiene l’Empire Hero Award nel 2015 e viene candidato come migliore attore non protagonista ai Saturn Award e gli Emmy.

Debutta quindi sul grande schermo nel film horror “Silent Hill: Revelation” seguito da “Pompei” e una piccola parte nel film “Il settimo figlio”. Successivamente prende parte a “Testament of Youth”e “Spooks: The Greater Good Harington”. Ad agosto 2019 è stato annunciato che interpreterà il Cavaliere Nero nel film della Marvel.