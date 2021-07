Gambe snelle e sode: migliori esercizi e rimedi

Avere delle gambe che siano snelle e toniche è il desiderio di ogni donna. Inoltre, soprattutto in estate, è importante averne cura anche perché si ha maggiore occasione di sfoggiarle con shorts e il costume. Vediamo come ottenere questi risultati grazie agli esercizi e ai migliori rimedi che aiutano in questo percorso.

Gambe snelle e sode

Per chi ha le gambe grasse e vuole indossare i pantaloncini o jeans attillati preferiti oppure stare bene in costume, bisogna che si alleni in modo costante e attento per raggiungere dei buoni risultati. Per avere delle gambe snelle e sode, sono diverse le soluzioni e i rimedi che è possibile adottare. Prima di tutto, per ottenere dei risultati del genere, bisogna impostare una routine giornaliera che sia regolare.

Si consiglia di cominciare con una passeggiata di almeno 10 minuti alternando la camminata e il passo in modo da ottenere dei buoni risultati.

Molto importante fare attenzione all’alimentazione tenendo traccia delle calorie che si assumono. Si può usare sia un diario che un fitness tracker online.

È bene anche apportare delle modifiche nel proprio stile di vita, a cominciare dall’alimentazione. Si consiglia di consumare maggiori proteine che aiutano a costruire la massa muscolare e tra queste non può mancare il pesce, il tofu, ma anche il pollo e il tacchino. Bisogna tenersi alla larga dai carboidrati semplici, quali dolciumi, bevande zuccherate, ecc.

Si consigliano i carboidrati complessi, come legumi, amido e cereali integrali che sono ricchi di fibre.

Mangiare frutta e verdura è un altro ottimo per dare all’organismo nutrienti importanti e ridurre il grasso in eccesso che tende ad accumularsi soprattutto nelle gambe, nei fianchi e nei glutei. Per ottenere gambe snelle e sode, si ha bisogno di tempo, ma pian piano è possibile raggiungere questi risultati.

Gambe snelle e sode: esercizi

Per dimagrire le gambe e poterle sfoggiare in spiaggia, oltre all’alimentazione e ad alcune modifiche da apportare nella dieta, bisogna anche dedicarsi all’attività fisica con una serie di esercizi che siano mirati a questo scopo. A parte la cyclette che è possibile praticare anche in casa, vi sono degli esercizi ginnici che è possibile fare con o senza l’ausilio di strumenti o attrezzi.

I leg roll sono esercizi molto semplici e anche facili da fare. Bisogna sdraiarsi sul fianco destro mettendo il braccio sinistro sul pavimento per sostenere il peso e l’equilibrio. In seguito, si alza la gamba sinistra per tracciare, con le dita dei piedi, la circonferenza della botte. Si consiglia di fare almeno 80 cerchi per poi passare all’altra gamba.

Tra gli esercizi migliori per avere gambe snelle e sode, vi sono gli squat, considerati i più efficaci e versatili. Si possono eseguire con tecniche diverse, ottenendo sempre gli stessi risultati. Per gli squat standard, bisogna portare i glutei verso il basso, piegare le ginocchia tenendo le braccia distese di fronte a sé. Durante questo esercizio, è consigliabile tenere il busto eretto.

Gli affondi sono esercizi adatti per avere gambe snelle e sode. Un esercizio che è possibile fare anche con pesi di 2-4 kg in una mano. Basta eseguire l’affondo frontale con una gamba per poi avvicinare il ginocchio al terreno. Si torna poi alla posizione iniziale ripetendo l’esercizio con l’altra gamba. Praticare uno sport come il nuoto o seguire un corso di danza sicuramente aiuta a raggiungere rapidamente l’obiettivo.

Gambe snelle e sode: migliori leggings

Considerando che gli esercizi sono fondamentali per avere gambe snelle e sode, è possibile eseguirli indossando i migliori leggings che si trovano in commercio. Tra i tanti modelli, si trovano i Legs Legs, un leggings che è molto apprezzato e consigliato da diverse consumatrici per i vari benefici che permette di ottenere.

Sono leggings che rassodano, snelliscono e trasformano il fisico della donna. Sono realizzati in un tessuto elasticizzato che permette di renderli maggiormente aderenti al corpo. Si possono indossare sia in occasioni eleganti e formali, ma anche sportivi, quindi perfetti per la palestra e l’allenamento. Hanno un design ergonomico che si adatta molto bene alle curve del corpo.

Sono traspiranti, quindi perfetti da indossare anche sotto i vestiti grazie all’effetto ventilato e proteggono dai raggi ultravioletti. Hanno un effetto push up, quindi rassodano i glutei, grazie alle cuciture che sono presenti lungo i fianchi. Inoltre, i Legs Legs permettono di agire sui punti maggiormente critici del corpo femminile, ovvero i fianchi, i glutei e le gambe, appunto.

Sono realizzati in un filato che modella la silhouette e si prende cura della bellezza della pelle, dandole tonicità, morbidezza. Inoltre, aiuta a combattere alcuni degli inestetismi maggiormente odiati dal sesso femminile, ovvero la cellulite e la ritenzione idrica. Aumentano l’elasticità riducendo le imperfezioni della pelle e donano un piacevole benessere.

Sono in tessuto a maglie seamless, ovvero senza cuciture che permette di favorire la circolazione sanguigna e aiutare a perdere peso in modo rapido e semplice. Sono un modello di leggings che risalta le curve e la femminilità, trasformando il fisico di ogni donna.

Essendo i Legs Legs un articolo originale ed esclusivo, non è reperibile nei negozi fisici o anche siti di e-commerce. L’utente interessato deve collegarsi alla pagina ufficiale del prodotto, riempire il modulo con i propri dati e inviare l’ordine. I leggings sono in vendita al costo di 59,99€ per due confezioni con le spese di spedizione gratis. Per il pagamento, si può scegliere tra queste modalità: Paypal, la carta di credito o anche il contrassegno, quindi in contanti.