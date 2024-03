L’attrice Gaia Bermani Amaral e il regista Rocco Ricciardulli si sono sposati con una cerimonia intima. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più sul matrimonio.

Gaia Bermani Amaral sfida le convenzioni: abito verde per il matrimonio con Rocco Ricciardulli

Gaia Bermani Amaral e Rocco Ricciardulli si sono sposati con una cerimonia intima e privata. L’attrice e il regista, di 20 anni più grande, dopo diversi anni insieme sono convolati a nozze davanti a parenti e amici. L’attrice nota al pubblico soprattutto per la fiction “A un passo da cielo” ha voluto condividere sul suo profilo ufficiale di Instagram le foto del matrimonio con il regista, aggiungendo la didascalia: “Finalmente sposi”. Ciò che non è passato inosservato è il colore dell’abito da sposa scelto da Gaia, che ha deciso di non indossare il classico bianco ma ha sfidato le convenzioni optando per un abito da sposa color verde bosco. L’abito è stato realizzato su misura per lei da l’Atelier via Donizetti in collaborazione con Antonio Frana, come si può vedere nei tag su Instagram. Per la precisioni si tratta di un abito lungo color verde bosco dalla silhouette larga, bustier a girocollo con maniche a tre quarti e gonna scampanata. Anche il velo è di colore verde bosco, con tanto di pizzo. E le scarpe? Per le delle pumps con tacco nella stessa tonalità. Gaia non è stata però la sola a sfidare le convenzioni, anche Rocco Ricciardulli ha rinunciato al classico completo nero con camicia bianca per un completo blu e ai piedi un paio di scarpe sportive. Sotto al post dell’attrice non sono mancati i commenti, come per esempio una fan ha scritto: “Congratulazioni, ma la meraviglia. Siete bellissimi”, e ancora “Siete davvero meravigliosi, verdissimi ed elegantissimi.” Gaia inoltre, come testimone, ha scelto proprio Antonio Frana, che si occupa di moda e design. Gaia e Rocco hanno pronunciato il sì con rito civile, per poi festeggiare a Villa Litta Modigliani, a Milano, con amici e parenti. Tra gli ospiti c’erano Elenoire Casalegno, Nina Zilli, Caterina Balivo e Justine Mattera.

Gaia Bermani Amaral e Rocco Ricciardulli: la storia d’amore

Come abbiamo appena visto, l’attrice Gaia Bermani Amaral e il regista Rocco Ricciardulli si sono sposati, con un cerimonia molto intima. I due stanno insieme orami da qualche anno e la differenza di età, 20 anni, non sembra certo un problema. I sorrisi nelle foto del matrimonio lo dimostrano. Dopo al fine della relazione di Gaia con lo scrittore Roberto Cotroneo, anche lui molto più grande di lei, grazie al quale si è appassionata di scrittura, arrivando a pubblicare un libro per bambini in collaborazione con l’Unicef al fine di raccogliere fondi destinati alla Siria, l’attrice ha ritrovato l’amore accanto al regista lucano, con cui appunto è appena convolata a nozze.

