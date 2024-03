Tiziano Ferro, con un post sui social, ha ufficializzato la fine del matrimonio con il marito Victor. I due si erano sposati nel 2019. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, cosa ha detto l’artista di Latina.

Tiziano Ferro ufficializza il divorzio dal marito Victor: “E’ un lutto”

Con un lungo post su Instagram e X, il cantautore di Latina Tiziano Ferro ha ufficializzato il divorzio tra lui e il marito Victor Allen, sposato nel 2019. Ecco cosa ha scritto l’artista: “è andata così. E preferisco raccontarvelo io, come ho fatto con tutti i miei amici, prima che possa trapelare e diventare l’ennesimo pettegolezzo sterile. La nostra storia è ufficialmente conclusa. Non è la fine del mondo, non è un massacro, non è un fallimento, se non lo vogliamo. E’ un lutto: si passa attraverso il dolore, ma poi il dolore passa. E diventa un dono, esperienza, saggezza. Per ora, speranza.” Nel post Tiziano Ferro ringrazia tutti coloro che gli sono stati vicino, come chi sul ciglio del burrone lo ha salvato e anche chi ha abbandonato la nave mentre stava affondando. Infine: “sfoglio l’ultima pagina, mentre mi accorgo che sto già scrivendo un capitolo nuovo. Quindi sorriso: buona ricostruzione, Tiziano!” E quindi dopo circa 4 anni è finito il matrimonio di Tiziano Ferro e Victor Allen. I due, inoltre, sono padri di due bambini, Margherita e Andreas.

Tiziano Ferro e Victor Allen: la storia d’amore

Come abbiamo appena visto, poche ore fa il cantautore di Latina Tiziano Ferro ha ufficializzato con un lungo post sui social il divorzio dal marito Victor Allen. I due si erano già separati lo scorso mese di settembre. Tiziano e Victor si sono conosciuti nel 2016, a Los Angeles presso la Warner Bros, dove Victor lavorava. I due si sono poi innamorati e, dopo tre anni di fidanzamento, Tiziano Ferro e Victor Allen si sono sposati, nel giorno del 39esimo compleanno del cantautore di Latina, in una villa a Sabaudia, alla presenza di circa quaranta amici, con una cerimonia blindata. Il 28 febbraio del 2022, Tiziano Ferro ha annunciato su Instagram di essere diventato padre di due bambini: “due telefonate mi hanno reso l’uomo più felice del mondo. La prima qualche mese fa: una bimba. La seconda poche settimane dopo: questa volta un bimbo. Sono diventato papà e voglio presentarvi queste due meraviglie di 9 e 4 mesi. Margherita e Andreas, la vostra vita è appena iniziata. Ma anche la nostra.” Come detto poc’anzi, era settembre del 2023 quando, sempre con un post sui social, Tiziano Ferro ha comunicato la fine della relazione con Victor, affermando che il suo primo pensiero erano al momento i figli. Per questo Tiziano ha dovuto annullare gli impegni per la presentazione del suo libro in Italia, perché appunto non poteva lasciare i suoi figli che, giustamente, erano, e sono, la sua priorità.

