Gabriele Parpiglia spiega come funzionano le sorprese al GF Vip e prende George Ciupilan come esempio.

Gabriele Parpiglia, giornalista e autore tv, ha spiegato come funzionano le sorprese al GF Vip. A suo dire, ci sono due liste fatte dagli stessi concorrenti da cui la produzione del reality più spiato d’Italia può attingere.

Parpiglia: come funzionano le sorprese al GF Vip?

Nel corso del format web Casa Pipol, Gabriele Parpiglia ha spiegato come funzionano le sorprese al GF Vip. Giornalista e autore tv, nonché braccio destro di Alfonso Signorini, ha raccontato che prima di entrare nella Casa più spiata d’Italia, i concorrenti sono chiamati a fare due liste. In una scrivono i nomi delle persone che vorrebbero vedere durante la reclusione e in un’altra quelli di soggetti che non gradirebbero neanche in fotografia.

Gli autori, quindi, attingono da questi elenchi e preparano le sorprese in base alle dinamiche che si vengono a creare.

La sorpresa di George Ciupilan al GF Vip

Parpiglia, tirando in ballo la sorpresa di George Ciupilan, ha dichiarato:

“Vi spiego come funziona, ve lo dico da autore. Quando i concorrenti entrano nella Casa del Grande Fratello Vip stilano delle liste. La prima è dedicata alle persone che hanno nel cuore, che vorrebbero vedere per essere sostenuti. Un’altra lista è quella delle persone che non vorrebbero vedere. Nella scheda di George, la sua ex Samara era tra le persone che non voleva vedere perché i due si erano lasciati male”.

Stando al racconto di Gabriele, Ciupilan aveva inserito il nome dell’ex fidanzata nella lista delle persone non gradite. La domanda, quindi, sorge spontanea: perché il GF Vip ha scelto proprio lei?

Perché il GF Vip ha fatto una sorpresa ‘negativa’?

Parpiglia, in merito alla sorpresa di George, ha spiegato: