Il nuovo reality che si basa sulle regole ferree, sulla disciplina e sull’esercizio fisico in vero e proprio stile militare, inizia Mercoledì 27 Gennaio su Rai 2. Tra i ventuno aspiranti soldati e soldatesse partecipanti, troviamo anche George Ciupilan: ecco chi è e tutto quello che c’è da sapere su di lui.

George Ciupilan, di origine rumena, nasce nel 2002 e dal momento del trasferimento in Italia (all’età di otto anni) risiede nel comune di Stella, in provincia di Savona.

Ciupilan è un volto già noto in Rai e nel mondo dei social: ha partecipato infatti alla quarta edizione de “Il Collegio” e conta su Instagram (@georgeciupilan) circa 561k followers, mentre il suo profilo TikTok raggiunge il milione di seguaci.

Questa popolarità lo ha portato a stringere un’amicizia importante anche con il super noto influencer Denis Dosio.

George è un appassionato di palestra, dichiara infatti di allenarsi circa 4 ore al giorno e di preferire nettamente l’attività fisica rispetto allo studio e alla scuola in generale. Sa di doversi aspettare tanta serietà dall’ambiente militare e questo lo spaventa un po’, ma c’è qualcosa che teme maggiormente:

Ho un po’ paura perché, se non sbaglio, nella vita militare sono tutti maschi. Non sono abituato a stare in un contesto per tanto tempo con tutti ragazzi.