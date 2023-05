From 2 su Paramount+: data di uscita

La seconda stagione della serie tv horror From sta per debuttare su Paramount+. Una notizia che non può non rendere felici i fan, che aspettavano questo momento da tempo. Scopriamo insieme quando uscirà.

From 2 arriva su Paramount+: quando esce?



La seconda stagione della serie tv horror dal titolo From, con protagonista Harold Perrineau, sta per debuttare su Paramount+. La piattaforma di streaming, come ogni mese, sta rinnovando il suo catalogo, con tante nuove uscite che stanno sorprendendo gli abbonati. Tra queste anche la seconda stagione di From, una serie tv horror molto apprezzata dai fan e dagli appassionati del genere. La conferma del rinnovo è arrivata da Epix, network via cavo committente ed emittente della serie tv negli Stati Uniti. Un annuncio che è arrivato il 24 aprile 2022. Le riprese della seconda stagione hanno preso poi il via nel mese di agosto 2022, ad Halifax, in Nova Scotia. Nel nostro Paese, la prima stagione di From è disponibile su Paramount+, a partire dallo scorso ottobre 2022. La seconda stagione debutta con un doppio episodio che sarà disponibile a partire dal 19 maggio, seguita poi da un episodio a settimana, che andrà in onda ogni venerdì.

La serie tv è creata e prodotta da John Griffin e prodotta esecutivamente da Jack Bender e Jeff Pinkner. La seconda stagione sarà composta da 10 episodi. Lo show è una coproduzione tra EPIX Studios e MGM International Television Productions. Oltre a Pinkner, Griffin e Bender, sono produttori esecutivi Josh Appelbaum, André Nemec, Scott Rosenberg di Midnight Radio, Anthony e Joe Russo e Mike Larocca di AGBO e Lindsay Dunn. Adrienne Erickson di Midnight Radio è co-produttrice esecutiva. La serie è distribuita da Paramount Global Content Distribution. Un appuntamento assolutamente da non perdere, soprattutto per gli appassionati di questo genere.

From 2 su Paramount+: la trama e il cast



La prima stagione della serie tv From ha avuto un finale particolare. I destini di Boyd, Sara, Tabitha e Victor, sono rimasti in bilico. Sono stati separati dalle rispettive famiglie. La seconda stagione avrà molti interrogativi a cui fornire una risposta, a cominciare proprio dal destino dei quattro personaggi. Nella seconda stagione della serie iniziano ad emergere delle novità nascoste sulla natura e sulle terrificanti origini della città, mentre la vita dei suoi abitanti sprofonda letteralmente nel caos per via dell’arrivo di misteriosi nuovi personaggi. Il cast della serie, capitanato da Harold Perrineau (Lost), include Catalina Sandino Moreno (Maria Full of Grace, The Affair), Eion Bailey (Band of Brothers, Once Upon a Time), Hannah Cheramy, Simon Webster, Ricky He (The Good Doctor), Chloe Van Landschoot, Shaun Majumder, Corteon Moore (Utopia Falls), Pegah Ghafoori, David Alpay (Castle Rock), Elizabeth Saunders (Clarice), Elizabeth Moy e Avery Konrad. Nella seconda stagione della serie entrerà a far parte del cast principale anche Scott McCord, nel ruolo di Victor. Si uniscono a lui cinque nuovi attori al loro debutto nella serie: Nathan D. Simmons (Diggstown), Kaelen Ohm (Hell On Wheels), Angela Moore (Maid), AJ Simmons (Reacher) e Deborah Grover (Chiamatemi Anna).