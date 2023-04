Paramount +: tutte le uscite previste per il mese di maggio 2023

Altro mese, altro aggiornamento. Paramount + come da tradizione si sta muovendo per aggiornare la sua vastissima biblioteca virtuale e sta già organizzando i titoli da inserire in piattaforma per il mese di maggio 2023. Siete pronti a scoprire tutte le novità? Vediamole più nel dettaglio.

Che cosa esce su Paramount+ a maggio 2023?

Film, serie-tv, chi più ne ha più ne metta. Paramount+ ogni mese regala numerose novità di intrattenimento e quello di maggio 2023 prevede tantissimi titoli. Sicuramente la lista si aggiornerà andando avanti con il tempo, ma sono diversi i titoli già resi noti dalla piattaforma.

1° maggio 2023: le uscite su Paramount+

Attrazione fatale – Serie Thriller

La serie in 8 episodi si basa sull’iconico film del 1987 con Glenn Close e Michael Douglas. Dopo avere passato 15 anni in prigione per l’omicidio di Alexandra Forrest, Daniel Gallagher viene rilasciato con l’obiettivo di provare la sua innocenza. Il 1° maggio 2023 su Paramount+ usciranno i primi tre episodi.

4 maggio 2023: le uscite su Paramount+

Confess, Fletch – Film

Fletch è il primo sospettato di molteplici omicidi e dovrà impegnarsi per provare la sua innocenza. Al contempo, però, si dovrà anche occupare del recupero della collezione di arte che è stata rubata alla sua fidanzata.

5 maggio 2023: le uscite su Paramount+

Uno dovrà morire – Film

Sette persone vengono rapite e legate e al loro risveglio si ritrovano nel bel mezzo del soggiorno di una villa. Queste persone fanno ora parte di un terribile gioco e dovranno seguire 4 importanti regole. Chi sopravviverà?

8 maggio 2023: le uscite su Paramount+

Evil – Serie-tv

La serie racconta le vicende di uno psicologo clinico e di un prete in formazione. Si indaga su presunti eventi inspiegabili, tra cui spicca anche un possesso demoniaco. La serie thriller è ricca di suspense e colpi di scena.

10 maggio 2023: le uscite su Paramount+

The Game – Serie-tv (Stagione numero 2)

I nuovo giocatori di The Game offriranno una nuova analisi (più moderna) della cultura nera e lo faranno attraverso il football professionale.

11 maggio 2023: le uscite su Paramount+

The Sheick – Serie-tv

Un uomo e sua moglie sono improvvisamente braccati da un gruppo di gangster e da un assassino. Fuga, finzione e tantissima adrenalina.

18 maggio 2023: le uscite su Paramount+

The Family Stallone – Docu-serie

Il titolo basta a fare capire su che cosa verterà la docu-serie. Si racconterà la vita del grande Sylvester Stallone, tra carriera, successi e vita famigliare e privata.

19 maggio 2023: le uscite su Paramount+

From – Serie-tv (Stagione numero 2)

La serie svela il mistero di una città nel centro degli USA che imprigiona chiunque vi faccia ingresso. Si cerca una via di uscita e si cerca di mantenere la calma, a volte introvabile.

26 maggio 2023: le uscite su Paramount+

Rabbit Hole – Serie-tv thriller

Un maestro dell’inganno nel mondo dello spionaggio d’azienda viene incastrato per omicidio da alcune forze che hanno la capacità di controllare la popolazione.

Paramount+ vi riserva numerose novità fatte di azione, di mistero e di vie di fuga: avete già segnato i titoli in agenda?