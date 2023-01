Freeridge su Netflix: il cast della serie

Freeridge è una nuova serie che sta per uscire su Netflix. Si tratta dello spin off della serie On My Block. Scopriamo il cast della serie.

Freeridge arriva su Netflix

Il catalogo di Netflix continua ad aggiornarsi, arricchendosi di tanti titoli di film e serie tv particolarmente attesi dal pubblico. Gli abbonati non stanno più nella pelle, perché il mese di febbraio sarà davvero ricco di grandi novità. Tra queste c’è anche Freeridge, lo spin off dell’amatissima serie On My Block, che uscirà il 2 febbraio 2023 sulla famosa piattaforma di streaming. I fan della serie originale non hanno avuto modo di dispiacersi a lungo per la conclusione dell’amatissimo teen drama di Netflix.

Pochi giorni dopo l’uscita della quarta e ultima stagione di questa serie, infatti, il colosso dello streaming ha diffuso la prima foto ufficiale di Freeridge, nella quale si vedono i volti sorridenti dei giovani protagonisti di questo atteso spin off, annunciato a sorpresa da Netflix. Ora ci siamo, l’attesa sta per finire, e finalmente gli abbonati potranno scoprire quali saranno le nuove avventure che dovranno affrontare i giovani protagonisti, in questo nuovo percorso che inevitabilmente si associa alle quattro stagioni della serie principale.

Sarà anche un modo speciale per ritrovare tutti quei personaggi a cui i telespettatori si erano tanto affezionati nel corso delle stagioni di On My Block, che ha parlato di problemi adolescenziali, piccoli e grandi drammi, che hanno sconvolto le vite dei protagonisti, sempre con una narrazione ironica e divertente di base.

Freeridge: il cast e la trama dello spin off di On My Block

Il cast della serie Freeridge è composto da Bryana Salaz (Team Kaylie), Keyla Monterosso Mejia (Curb Your Enthusiasm), Ciara Riley Wilson (LA’s Finest) e Shiv Pai (Iron Fist), che sono apparsi brevemente nel finale di On My Block. Nel cast saranno presenti anche Michael Solomon e Zaire Adams. Dal cast di On My Block vedremo Paula Garcés, nel ruolo di Geny Martinez, Eric Gutierrez, nel ruolo di Ruben Martinez, Eme Ikowuakor, che interpreterà Dwayne Turner, e Raushanah Simmons, nei panni di Fran Turner. Presente anche Peggy Blow, nel ruolo di Marisol Martinez.

Freeridge è scritta dalla sceneggiatrice della serie originale, Jamie Uyeshiro, insieme con i co-ideatori Eddie Gonzalez e Jeremy Haft. Lo spin off promette di mostrare un altro lato dell’immaginario quartiere omonimo di Los Angeles, in cui i telespettatori hanno avuto modo di veder crescere Monse, Ruby, Jamal e Cesar. La storia si concentra su un nuovo gruppo di amici, che potrebbero aver scatenato una maledizione mortale. Da questo punto inizierà un’avventura davvero indimenticabile. “Alcuni dei migliori commenti che abbiamo sentito su On My Block provenivano da fan i quali ci dicevano che si rivedevano e si sentivano rappresentati” hanno dichiarato Uyeshiro, Gonzalez e Haft in un comunicato. “Mentre ci imbarchiamo in Freeridge, una serie più femminile, continueremo a investire su personaggi autentici che rappresentino il nostro pubblico appassionato… Oh, e potrebbero esserci degli gnomi” hanno aggiunto. Sarà sicuramente una serie di grande successo, proprio come è stata la prima, che riuscirà a tenere i telespettatori incollati al piccolo schermo, per scoprire le meravigliose avventure che dovrà affrontare questo gruppo di nuovi amici, che potrebbe aver cambiato le sorti delle proprie esistenze.