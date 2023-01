Freeridge, lo spin off di On My Block, sta per uscire su Netflix. Scopriamo la data ufficiale di uscita della serie tv.

Freeridge, lo spin off di On My Block, sta per uscire su Netflix. Si tratta di otto episodi che raccontano la storia delle sorelle rivali Gloria e Ines, e delle loro amiche.

Freeridge su Netflix: quando esce?

Freeridge, lo spin off di On My Block, uscirà con la sua prima stagione su Netflix il 2 febbraio 2023.

Si tratta di otto episodi che racconteranno la storia delle sorelle rivali Gloria, interpretata da Keyla Monterosso Mejia, e Ines, interpretata da Bryana Salaz, e delle loro amiche Demi, interpretata da Ciara Riley Wilson, e Cameron, interpretata da Tenzing Norgay Trainor, che hanno scatenato una maledizione che ha portato la sfortuna nella loro vita. Nel cast saranno presenti anche Michael Solomon e Zaire Adams. Dal cast di On My Block vedremo Paula Garcés, nel ruolo di Geny Martinez, Eric Gutierrez, nel ruolo di Ruben Martinez, Eme Ikowuakor, che interpreterà Dwayne Turner, e Raushanah Simmons, nei panni di Fran Turner.

Presente anche Peggy Blow, nel ruolo di Marisol Martinez. Lauren Iungerich sarà coinvolta come co-creatrice, produttrice e showrunner della serie in collaborazione con Jamie Uyeshiro, Eddie Gonzalez, Jeremy Haft e Jamie Dooner.

Freeridge promette di presentare un altro lato della cittadina fittizia in cui si sono svolte le vicende della serie madre. La serie seguirà le storie di quattro nuovi personaggi, che potrebbero aver scatenato una maledizione letale, dando vita ad un’avventura indimenticabile.

“Alcuni dei più bei commenti che abbiamo o sentito circa On My Block venivano da fan che ci dicevano di essersi sentiti rappresentati. Mentre cominciamo a lavorare a Freeridge, uno show più per un pubblico femminile, continueremo ad investire in personaggi autentici che rappresentino il nostro appassionato pubblico” hanno dichiarato gli showrunner Jamie Uyeshiro, Eddie Gonzalez e Jeremy Haft.

Freeridge, spin off di On My Block: la trama

Una nuova commedia adolescenziale sta arrivando su Netflix, dedicata all’amicizia, che racconta di una possibile maledizione che sembra perseguitare il gruppo di giovani protagonisti. La serie Freeridge è lo spin off della serie televisiva On My Block, trasmesse sempre da Netflix nel 2018, che aveva per protagonisti un gruppo di adolescenti provenienti dal quartiere di Los Angeles. La trama racconta della rivalità tra due sorelle e dei loro inseparabili amici che temono di aver scatenato una maledizione mortale sulle loro vite. Le loro esistenze sembrano perseguitate dalla sfortuna e devono trovare un modo per tornare alla normalità, per scongiurare nuove e imminenti sciagure. Netflix spera di riprendere il successo della serie originale. In On My Block si parla di problemi adolescenziali, piccoli o grandi drammi quotidiani, con una narrazione divertente. La serie è terminata con la quarta stagione, rilasciata ad ottobre 2021. Il 2 febbraio uscirà ufficialmente la prima stagione di questo attesissimo spin off, una nuova avventura in cui vedremo anche i vecchi personaggi. Le previsioni sono favorevoli e si pensa già che questa serie tv possa ottenere lo stesso grande successo ottenuto dalla serie originale, sempre trasmessa su Netflix. Non ci resta che attendere ancora pochi giorni per scoprire quali avventure dovranno affrontare i protagonisti.