Un imprenditore e founder di un’azienda molto importante nel mondo della tecnologia, ha attirato l’attenzione della cronaca rosa. Il motivo? Sta per sposare Ludovica Frasca, nota al mondo del gossip per essere un’ex velina di Striscia la notizia, il tg satirico di Mediaset condotto dal presentatore Ezio Greggio e dall’attore teatrale Enzo Iacchetti.

Stiamo parlando di Frank Faricy, ma cosa sappiamo su di lui?

Chi è Frank Faricy

Riguardo la vita di Frank Faricy non si sa molto e le poche informazioni che si hanno sono incomplete. Sappiamo però che è nato a Londra, capitale dell’Inghilterra, e che per lavoro si è trasferito in Florida, in America. Frank Faricy si è laureato in ingegneria e successivamente si è buttato nel campo dell’imprenditoria, creando nel 2017 la XGen, azienda che si occupa di intelligenza artificiale, di cui il ragazzo è founder e Ceo.

Guardando il suo profilo Instagram, è possibile capire una grande passione dell’imprenditore per gli aerei e velivoli in generale. Sono moltissime infatti, le foto che lo ritraggono in diverse cabine di pilotaggio.

Vita privata

Se siete rimaste colpite dai suoi intensi occhi azzurri, ci dispiace dirvi che Frank Faricy è fidanzato, anzi fidanzatissimo! Presto infatti convolerà a nozze. Sempre sul suo profilo Instagram infatti, Frank ha condiviso la foto della proposta di matrimonio fatta alla propria fidanzata che, a differenza di Faricy, è già nota al mondo dello spettacolo. Si tratta di Ludovica Frasca, ex velina di Striscia la notizia. Felici ed emozionati, i due mostrano un meraviglioso anello sull’anulare sinistro di lei. Segno inequivocabile che la risposta è stata “Sì”!

I due non hanno condiviso i dettagli della loro storia d’amore, non si sa infatti dove e quando si siano conosciuti. Quello che è certo però è che la Frasca fa la spola tra l’Italia e l’America per dividersi tra il lavoro e l’amore per il suo futuro marito.

Chi è Ludovica Frasca

Se non sappiamo molto su Frank Faricy, abbiamo invece molte informazioni su Ludovica Frasca. L’ex velina è nata il 15 novembre del 1992 a Napoli e dopo il liceo ha intrapreso gli studi di Giurisprudenza all’università, pare però che non li abbia portati a termine. La popolarità per lei arriva quando, dopo aver partecipato a diversi concorsi di bellezza, prova anche a fare i provini per Striscia la notizia, venendo successivamente scelta come velina insieme alla collega Irene Cioni. Dopo l’esperienza nel tg satirico, la Frasca, ha deciso di studiare per ampliare le proprie conoscenze artistiche.

Se il suo futuro marito è ben lontano dal mondo dello spettacolo, non si può dire lo stesso del suo ex fidanzato. Si tratta infatti del comico e presentatore Luca Bizzarri, con cui ha avuto una lunga relazione, ormai ovviamente conclusa.