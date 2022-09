Francesco Totti e Ilary Blasi separati in casa da un anno: la crisi esplosa nell'estate del 2021.

Secondo un’indiscrezione dell’ultima ora, Francesco Totti e Ilary Blasi, prima del grande annuncio, avrebbero vissuto da separati in casa per un anno. In questo tempo, i due avrebbero cercato di ricostruire il loro legame, ma a rompere le uova nel paniere sarebbe arrivata Noemi Bocchi.

Totti e Blasi: separati in casa da un anno

Francesco Totti e Ilary Blasi, stando all’ultima ricostruzione dei fatti de La Repubblica, avrebbero vissuto da separati in casa per un anno. La crisi sarebbe iniziata nell’estate del 2021, quando il Capitano ha scoperto alcuni messaggi ambigui sul cellulare di sua moglie. Per il bene dei tre figli, però, hanno deciso di dare una seconda possibilità al loro rapporto. Il tempo, piuttosto che arginare la crisi, l’ha alimentata.

L’arrivo di Noemi Bocchi ha influito?

E’ in questo momento difficile, precisamente nel mese di agosto del 2021, che Totti ha conosciuto Noemi Bocchi. Il primo incontro è avvenuto durante un torneo di paddle, passione di entrambi. La passione, però, sarebbe esplosa tra settembre e ottobre. Francesco, a questo punto, avrebbe deciso di frequentare di nascosto la nuova fiamma. Nel frattempo, lui e Ilary continuavano a vivere da separati in casa.

Totti e Blasi: battaglia legale all’orizzonte

Quando la Blasi ha scoperto che il marito frequentava la Bocchi ha deciso di annunciare la separazione. Quanto è successo dopo il comunicato dell’addio è cosa nota. Ad oggi, stando a quanto sostengono i beninformati, i rapporti tra Totti e Ilary sarebbero piuttosto tesi, tanto che si prospetta una dura battaglia legale.