Francesco Giorgino, dopo anni e anni di onorato servizio al Tg1, è stato fatto fuori. Il giornalista, come si vociferava da mesi, non sarà più il mezzo busto del telegiornale del primo canale della televisione di stato. Dove lo vedremo?

Francesco Giorgino fuori dal Tg1

Dopo mesi e mesi di chiacchiericcio, è ufficiale: Francesco Giorgino lascia il Tg1. La cacciata del giornalista, da anni mezzobusto del telegiornale del primo canale della televisione di Stato, è stata resa pubblica con un comunicato da parte del Comitato di redazione del Tg1. Si legge:

“Care colleghe e cari colleghi, la direttrice Maggioni ci ha comunicato che dal 14 luglio il vicedirettore Francesco Giorgino andrà alla Direzione editoriale per l’offerta informativa. (…) Al collega, che lascia la nostra testata dopo circa 30 anni, gli auguri sinceri di buon lavoro da tutta la redazione e in bocca al lupo per questa nuova esperienza professionale”.

Perché Giorgino ha lasciato il Tg1?

Stando al chiacchiericcio, Giorgino ha lasciato il Tg1 a causa di alcune discussioni all’interno della redazione del telegiornale. Sembra, infatti, che Francesco abbia rifiutato di condurre la rassegna stampa del mattino. Questo ingaggio, ovviamente, si sarebbe sommato alla conduzione del Tg1 serale. Il giornalista avrebbe addirittura presentato un certificato medico per essere esonerato dalla levataccia mattutina per la rassegna stampa. Questa scelta, in un primo momento, è stata utile, ma, a lungo andare, è stato costretto a consegnare le dimissioni al Tg.

Cosa farà Giorgino?

Adesso che non è più alla conduzione del Tg1, Giorgino traslocherà in un’altra Rete? Come sottolinea il comunicato del Cdr, Francesco resterà in Rai, ma entrerà a far parte della Direzione editoriale per l’offerta informativa. Al momento, però, non è chiaro se il suo sarà un lavoro dietro le quinte oppure se tornerà a mostrarsi in video.