“Ma che caz**”: gaffe in diretta al Tg1

La conduttrice del Tg1 Perla Di Poppa si è trovata a far fronte a una terribile gaffe del suo collega Enrico Bona durante la diretta del telegiornale.

La gaffe al Tg1 e la reazione di Perla Di Poppa

Non rendendosi conto di essere in collegamento, l’inviato del Tg1 Enrico Bona – che stava guardando lo schermo del suo smartphone – ha pronunciato una parolaccia in diretta proprio mentre Perla Di Poppa, giornalista e mezzobusto del telegiornale, annunciava il suo servizio.

“Ma che c***” si è sentito dire all’inviato prima che la conduttrice, visibilmente in imbarazzo, passasse ad un altro servizio.

Non è certo la prima volta che episodi simili avvengono in diretta tv e al momento non è dato sapere come i due abbiano deciso di porre rimedio alla questione. Perla Di Poppa stava parlando della guerra in Ucraina quando, intimidita da quanto successo, ha dovuto cambiare velocemente argomento. L’errore di Enrico Bona è stato presto condiviso da alcune pagine social, mentre dal sito della Rai è stato prontamente cancellato.

Enrico Bona è uno degli inviati più in vista della Rai e, dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, si è occupato di diversi servizi riguardanti il conflitto.

Sui social in tanti hanno riso per la sua gaffe in diretta tv mentre molti hanno preso le sue difese ricordando quelli che, del resto, sono stati altri più famosi scivoloni commessi da dei celebri volti tv durante la diretta televisiva. La Rai, nel frattempo, sembra aver rimediato allo scivolone “tagliando” la parolaccia dalla riproduzione del servizio (condivisa via social).