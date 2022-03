Wilma Faissol, moglie di Francesco Facchinetti, è stata operata d’urgenza dopo una caduta da cavallo. La donna ha parlato del suo incidente.

Francesco Facchinetti, la moglie Wilma Faissol operata d’urgenza

Wilma Faissol, moglie di Francesco Facchinetti, è caduta di nuovo da cavallo.

La modella ha riportato tutto il suo calvario sui social network, dal ricovero all’operazione. “Mercoledi mattina Wally ha perso ancora l’equilibrio mentre andava e si è spantegato per terra. Ho fratturato l’omero e mi hanno operata ieri. Wally sembra ok, ha un bozzo sul costato e qualche graffio, comunque ora controlliamo cosa gli succede. Grazie di tutti i messaggi” ha dichiarato Lady Facchinetti. “Oggi reagisco, ieri pensavo di morire” ha aggiunto, documentando tutto quello che sta vivendo.

Il dolore di Wilma Faissol

I medici le hanno dato diversi farmaci per cercare di fermare il dolore, ma niente le ha dato sollievo. Wilma Faissol ha raccontato di un conoscente che aveva avuto lo stesso tipo di problema dopo un intervento simile. Nel suo caso i medici erano riusciti a fargli passare i dolori con l’ossicodone, “io però ho il terrore di queste sostanze perché creano dipendenza (ho amici che si sono rovinati la vita con queste cose)” ha dichiarato.

Il dolore però era troppo forte e la donna ha dovuto cedere, dopo 12 ore drammatiche. Grazie a questo medicinale la situazione è migliorata e lei è riuscita ad alzarsi dal letto. Ha spiegato che a breve potrà “tornare a casa sana e salva“.

Le dichiarazioni di Francesco Facchinetti

Intanto Francesco Facchinetti, preoccupato per le condizioni di salute della moglie, ha tirato un sospiro di sollievo. “Ero un po’ preoccupato. L’operazione è andata bene, ha un sacco di viti e di placce nella spalla, sono molto felice” ha spiegato. “Pensavo di essere io quello con le cicatrici ma anche in questo, come in tutto, è migliore di me. Presto torneremo a casa dai bimbi che non vedono l’ora di vedere la mamma. Grazie di tutti i vostri messaggi, grazie veramente! FORZA WILMA” ha aggiunto Facchinetti sui social, come dedica per la moglie.