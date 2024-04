L’ex fidanzato di Francesca De Andrè, Giorgio Tambellini, è stato condannato a tre anni per maltrattamenti. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Francesca De Andrè, l’ex fidanzato Giorgio Tambellini condannato a tre anni per maltrattamenti

Dal Tribunale di Lucca è arrivata la condanna per Giorgio Tambellini, l’ex fidanzato della nipote di Fabrizio De Andrè, Francesca. L’uomo è stato condannato a tre anni e tre mesi per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. Nel 2022 era stata la stessa Francesca De Andrè a far sapere tramite i social che era stata picchiata. Al settimanale Chi aveva poi detto che il responsabile della violenza era stato proprio l’allora fidanzato Giorgio Tambellini. I due infatti vivevano insieme in provincia di Lucca e al momento della violenza una vicina di casa aveva sentito le urla e chiamato i Carabinieri. La condanna però non soddisfa Francesca De Andrè, che ha rilasciato le seguenti parole: “si tratta di una condanna troppo lieve. Procederemo anche in sede civile. Non finisce qui perché lui, per esempio, continua a seguirmi.” Stando a quanto riportato da La Nazione, la pm Paola Rizzo aveva chiesto quattro anni di reclusione per Tambellini il quale, pare che in aula abbia ammesso la violenza, affermando però che si è trattato di episodi rari e sempre sotto effetto dell’alcol.

Francesca De Andrè: “Ogni oggetto a portata di mano era utile per colpirmi”

Come abbiamo appena visto, alla fine è arrivata la condanna per Giorgio Tambellini per violenza ai danni dell’ex fidanzata, la nipote di Fabrizio De Andrè, Francesca. Era il 2022 quando l’ex gieffina aveva denunciato prima sui social e poi al settimanale Chi di aver subito violenze da parte dell’allora fidanzato Tambellini. Ecco cosa aveva raccontato a Chi: “ogni oggetto a portato di mano, delle sue mani, era utili per colpirmi. Annullavo me stessa mentre ero sottoposta a ogni tipo di umiliazione, che avveniva sempre a due fasi: la prima a parole, la seconda fisica.” Francesca era anche finita in ospedale dopo la violenza da parte di Tambellini, trauma cranico e volto tumefatto per la nipote di De Andrè: “ero a terra, il sangue usciva da ogni parte del mio corpo, dalla mia testa piena di buchi, dalla mie labbra. Urlavo ‘basta, basta, fermati!’ Ricordo una serie di calci in testa uno via l’altro, poi il vuoto.” Dopo questo episodio era arrivato il divieto di avvicinamento a Francesca per Giorgio Tambellini, oltre che l’allontanamento dalla casa famigliare. Questo è avvenuto due anni fa. Oggi, come abbiamo appena visto, è arrivata anche la condanna per l’uomo a tre anni e tre mesi. A quanto pare le violenze sono cominciate poco dopo l’uscita dalla casa del Grande Fratello da parte di Francesca, che proprio quando era nella casa aveva ‘presentato’ Giorgio ai telespettatori.

