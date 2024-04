A quanto pare Belen Rodriguez e l’ex fidanzato Antonino Spinalbese hanno trascorso le vacanza pasquali insieme, con ovviamente la figlia Luna Marì. Pace fatta tra i due? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Belen Rodriguez e l’ex Spinalbese insieme a Pasqua: pace fatta?

Secondo alcuni rumors la showgirl argentina Belen Rodriguez e l’ex fidanzato, il parrucchiere Antonino Spinalbese, hanno trascorso le vacanza di Pasqua assieme. Con loro ovviamente anche la figlia, Luna Marì, che oggi ha due anni e mezzo. C’è chi pensa a un ritorno di fiamma ma, quasi sicuramente, i due ex hanno semplicemente voluto trascorre la Pasqua insieme alla figlia, in una trattoria in provincia di Latina. Grazie ad alcune stories del luogo “Trattoria Concordia” è infatti possibile notare la presenza di Belen e di Spinalbese nel giorno di Pasquetta. Né Belen né Antonino hanno postato nulla insieme, la showgirl ha però postato una foto all’interno della trattoria abbracciata alla figlia, dedicandole le seguenti parole: “tu sei la mia anima, se senza di te la mia anima va via lontano da me, teniamoci vicino al cuore. Ti amo piccola mia.” A fare la foto potrebbe essere stato proprio il parrucchiere. Non è dato sapere se con loro ci fossero anche altre persone, sta di fatto che a quanto pare, per il bene della piccola, tra la showgirl e Spinalbese è tornato il sereno. Solo qualche mese fa tra i due c’era stata una lite, ovvero a Santo Stefano. In poche parole il parrucchiere via social aveva in pratica accusato Belen di non farlo stare tanto tempo con la figlia, con la showgirl argentina che aveva risposto per le rime, invitando Antonino a occuparsi di Luna Marì non soltanto durante le festività. Il parrucchiere, sempre via social, aveva poi scritto le seguenti parole: “essere un buon padre non significa avere i milioni in banca per prendersi cura di una figlia. Posso anche essere un ‘pezzente’ e ne sono orgoglioso perché sono una persona di sani valori, pronto a prendermi cura di mia figlia per 24h al giorno per il resto della mia vita.” Ecco come aveva risposto Belen in una storia: “distinto Signor Antonino, se c’è una cosa che mi ha sempre contraddistinto è il fatto di non essermi mai nascosta da nulla. Spero che tu abbia qualcuno di bravo per difenderti, perché ho preso la pazienza.” Belen aveva parlato di tribunale, ma a quanto pare ciò non è mai avvenuto e pare che tra i due ci sia appunto un riavvicinamento, per il bene della piccola Luna Marì.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese: la storia d’amore

Belen e Antonino Spinalbese hanno vissuto un’intensa, seppure breve storia d’amore, sfociata poi con la nascita, nel 2021 di Luna Marì. I due si sono conosciuti nel 2020 per poi lasciarsi nel 2021. Il parrucchiere aveva rivelato a Silvia Toffanin a “Verissimo” che tra loro era finita perché erano andati troppo di fretta. Sta di fatto che dopo la fine della relazione i rapporti sono stati tutt’altro che idilliaci, tanto che la showgirl argentina aveva anche minacciato di rivolgersi al tribunale. Adesso le cose sembrano andare meglio, probabilmente i due si sono riavvicinati per il bene della figlia.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Angelina Jolie e Brad Pitt verso la fine del divorzio: l’attore pronto a rinunciare alla custodia condivisa dei figli

Angelo Trementozzi, chi è l’ex marito di Alessandra Celentano