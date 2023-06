Francesca Cipriani è un personaggio televisivo nonché ex concorrente del “Grande Fratello Vip“. Ma, in che cosa è laureata? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Francesca Cipriani: in che cosa è laureata l’ex gieffina?

Francesca Cipriani è un personaggio molto amato, soprattutto per la sua simpatia e per il suo sorriso. La bellissima showgirl abruzzese è stata una delle concorrenti più amate dal pubblico nell’edizione del 2021 del “Grande Fratello Vip“, ritirandosi poi per problemi di salute ma accrescendo ulteriormente la sua notorietà. La Cipriani, se vi ricordate, è diventata famosa dopo la partecipazione al reality show “La Pupa e il Secchione“: Molti non sanno che Francesca Cipriani è laureata, scopriamo insieme in che cosa. Dopo essersi diplomata al liceo in Abruzzo, Francesca ha deciso di trasferirsi in Liguria per frequentare l’Università degli Studi di Genova. Nonostante le esperienze televisive e il successo, la Cipriani ha deciso di non abbandonare gli studi e alla fine ha preso la laurea triennale in Scienze Politiche. Non sappiamo il voto con cui si è laureata ma, ricordando i suoi anni da liceale, la soubrette si è sempre definita una “studentessa modello con la media dell’otto”.

Nel corso di un’intervista a “Sorrisi & Canzoni Tv”, Francesca Cipriani si è detta felice di aver alla fine fatto emergere la bellezza. Queste sono state le sue parole: “La vita di una prima della classe può essere difficile perché sei bersaglio di prese in giro o, ancora peggio, di episodi di bullismo. Preferisco essere più bella che brava”.

La carriera televisiva di Francesca Cipriani è cominciata nel 2006, quando ha deciso di partecipare alla sesta edizione del “Grande Fratello”. Dopo di che è stata prima conduttrice della rubrica settimanale di Sky “Show Television“, poi co-conduttrice della trasmissione sportiva “Qui Studio a Voi Stadio” su Telelombardia. La Cipriani è stata anche inviata per Barbara D’Urso al programma televisivo “Pomeriggio 5“, poi per “Mattino Cinque“. Ha vinto, in coppia con Federico Bianco il reality show “La Pupa e il Secchione – Il ritorno“, è stata poi tra i concorrenti de “L’Isola dei Famosi” e del “Grande Fratello Vip“.

Francesca Cipriani ha anche recitato in alcuni film come “Finalmente a casa”, “Un neomelodico presidente” e ” Fratelli Benvenuti”.

Francesca Cipriani è pronta a diventare mamma

A dicembre del 2022 Francesca Cipriani ha sposato il costruttore edile Alessandro Rossi, il quale chiese a Francesca di sposarlo nella casa del Grande Fratello Vip: “voglio chiederti se vuoi diventare mia moglie, perché io voglio invecchiare con te”. I due si sono conosciuti nel 2021 durante una cena tra amici. La Cipriani durante un’intervista al settimanale “Mio” ha dichiarato di essere pronta a diventare mamma, e che lui e Alessandro “ci stanno lavorando”. Queste le parole della showgirl: “sarò una mamma con la M maiuscola, una mamma a 360 gradi, molto presente. Farò di tutto per la felicità di mio figlio. Per ora ho un bellissimo rapporto con il figlio di Alessandro, lui si è affezionato tanto a me e io a lui”. Alessandro Rossi ha infatti già un figlio avuto da una precedente relazione.