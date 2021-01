Dai reality show alla conduzione: chi è Francesca Cipriani, la showgirl abruzzese che co-condurrà La pupa e il secchione e viceversa insieme ad Andrea Pucci.

Francesca Cipriani chi è

La showgirl e conduttrice Francesca Cipriani è nata a Popoli, in Abruzzo, il 3 luglio 1984.

I suoi genitori divorziano quando lei era ancora molto giovane, così si trasferisce a Sulmona insieme alla madre e al nonno. Si laurea in Scienze Politiche, ma non cerca un mestiere nel settore: emerge già in lei la passione per il mondo dello spettacolo. Inizia così a lavorare con delle emittenti locali nel 2005, in particolare rivestendo il ruolo di conduttrice e inviata di Onda TV. È l’anno seguente che però raggiunge il successo nazionale, partecipando al Grande Fratello all’età di ventuno anni.

Con il successo al Grande Fratello, la Cipriani inizia a lavorare nella televisione nazionale e su Sky. Per quest’ultima emittente conduce la rubrica Show television mentre nel 2008 approda su Telelombardia per la co-conduzione del programma calcistico Qui studio a voi stadio. La carriera di Francesca Cipriani continua la sua ascesa nel mondo della televisione: inviata di Domenica Cinque con Barbara D’Urso nel 2009; prende parte al programma comico di cabaret Colorado; conduce con Enrico Papi il gioco televisivo Trasformat ed è inviata per Alberto Signorini del programma tv Kalispéra! ed è ospite fissa del Grand Hotel Chiambretti nel 2015.

Nel frattempo partecipa anche ad altri reality show, sulla scia del successo del Grande Fratello. Nel 2010 infatti partecipa e vince il primo posto nella seconda edizione de La pupa e il secchione, mentre nel 2018 è concorrente del reality L’isola dei famosi. Durante una prova di quest’ultimo programma fa parlare di sé a causa dello spintone dato ad un altro concorrente – il mago Otelma – che subisce un trauma alla spalla. Ritorna nel 2020 al programma La pupa e il secchione, ma questa volta nelle vesti di co-conduttrice insieme a Paolo Ruffini: nel 2021 sarà di nuovo alla conduzione del reality insieme al comico Andrea Pucci.

Vita privata e curiosità

Non solo televisione: la Cipriani ha anche recitato in alcuni film per il cinema, la televisione e in serie tv. Alcuni esempi sono: Finalmente a casa del 2008, film tv con Gerry Scotti; le serie tv Piloti e Medici miei del 2008 e Fratelli Benvenuti del 2010 e il film Un neomelodico presidente.

Sulla sua vita sentimentale si sono concentrati spesso i rumors e i tabloid. La Cipriani ha avuto una relazione con il calciatore Adil Rami, con lo showman Biagio D’Anelli e con l’imprenditore Giovanni Cottone, ex di Valeria Marini.

Recentemente ha dichiarato di esser stata vittima di sequestro e violenza quando aveva diciotto anni ed era commessa in un negozio in Abruzzo. La Ciprani ha affermato che il proprietario del negozio stava per violentarla, quando lei è svenuta e l’aggressore ha desistito. Ha definito l’episodio un trauma indelebile, che ha cercato di superare grazie al supporto della sua famiglia.