Perché Barbara D’Urso è stata cacciata da Mediaset: la verità

Se ne è parlato spesso e ancora ci sono molti dubbi a riguardo. Barbara D’Urso è stata cacciata da Mediaset o si è trattato di una voce messa in circolo senza cognizione di causa? Proviamo a fare chiarezza sul tema una volta per tutte.

Barbara D’Urso e Mediaset: la verità

Voci di corridoio, rumors mediatici, gossip a volte senza un perché. La situazione vissuta da Barbara D’Urso nei mesi estivi del 2022 e in parte di quelli del 2023, maggio compreso, non è stata affatto semplice. La conduttrice di Pomeriggio Cinque ha infatti vissuto periodi abbastanza stressanti: il motivo? Lo spargersi della voce secondo la quale lei sarebbe stata cacciata da Mediaset, azienda che secondo le voci non le avrebbe rinnovato il contratto.

Nonostante le numerose domande riguardo il suo futuro in casa Mediaset nelle vesti di conduttrice, D’Urso finalmente mette a tacere tutte le voci e afferma con sincera verità che la sua collaborazione con l’azienda non è affatto agli sgoccioli, tantomeno nessuno l’avrebbe cacciata, anzi.

Il lavoro di Barbara D’Urso sarà ancora dentro la Mediaset e continuerà a condurre i suoi programmi come fa da oltre 20 anni, con amore, con impegno e con grande affetto nei confronti dell’azienda e del suo enorme pubblico.

Ho un contratto che mi lega a Mediaset in esclusiva da oltre 20 anni. Come ho detto, mi piace tenere la mente impegnata.

Tutto vero, ma nel mese di maggio 2023 la voce del suo presunto addio a Mediaset ritorna a galla. Dopo l’addio di Fabio Fazio alla Rai che sia arrivato il momento di Barbara D’Urso? Le voci non sono state né confermate, né smentite, ma è difficile credere che la conduttrice sia stata cacciata dall’azienda, anzi.

Il dubbio sulla presunta “cacciata” da Mediaset si deve al suo ritorno in teatro

A volte il mondo dell’informazione e del gossip riesce a costruire illazioni sulla base di piccoli dettagli. Avendo notato il ritorno a teatro di Barbara D’Urso dopo 15 anni di stop, molte antenne si sarebbero alzate pensando al ritorno sul palco come “sostituzione” e da lì l’ipotesi di una possibile “cacciata” da Mediaset.

Tutto falso, a parte il ritorno in teatro, che resta un evento vero e per altro di grande successo ai botteghini. La conduttrice è tornata in scena con lo spettacolo Taxi a due piazze, alla cui prima erano presenti ben 1500 persone, di cui due terzi paganti. Insomma, Barbara D’Urso ha più volte smentito ogni tipo di voce e al contrario conferma la sua presenza (anche futura) dentro il mondo Mediaset. Certo, non ha certezza dei programmi che arriveranno – se arriveranno – e se la sua carriera da conduttrice si arricchirà di altre esperienze e quale sarà la sua nuova piega professionale, ma pensare a una “cacciata” è qualcosa di alquanto difficile da credere.

La conduttrice 66enne potrebbe modificare un po’ l’andamento della sua carriera e potrebbe di conseguenza tuffarsi in nuovi progetti. Il 2023 è un anno ricco di novità e di sperimentazioni, quindi non si esclude un coinvolgimento da parte di D’Urso in nuove esperienze: si attendono aggiornamenti.